選舉熱季到臨，各種言論紛紛出籠。如果問你這世界是話太多還是話太少？多數人會覺得太吵了。自從新科技自媒體發達，人人都要發聲、都成為發行人，我們已經養成開口發言發文，勇於說話展示意見的習慣了。

不管是俄烏戰爭的澤倫斯基與普丁，或是已經不在人世的瓦格納領袖普里格津，更不用講美中對抗中先前的川普、現在的拜登，或兩岸紛爭中當年賴清德那句經典的「務實的台獨工作者」（選舉中的他現在一定很後悔），而剛宣布競選總統的郭台銘，提出「主流民意大聯盟」，是一種自我表白，卻也一定是自我感覺良好。就不用講立委賴品妤硬要撇家族關係、硬要說記者推她。我們處在一個話過多的時代，少說幾句、別硬拗，是現代民主社會公民必學的一堂課。

小說家、新聞記者兼編劇丹．萊昂斯寫下《閉嘴的藝術：以退為進的刻意沉默，讓你趨吉避凶，家庭與事業如沐春風》，這書成了《時代》雜誌封面故事報導，被亞馬遜選為最佳非小說類編輯精選。書中提到當我們把一吐為快建立在別人的痛苦上，就會付出各式各樣的代價。反之掌握話裡留白與適時沉默的藝術，更能收穫良好人際關係，放大事業成功機率。當別人愈吵雜時，安靜就會愈有影響力。看看全世界瘋傳170億流量的《羅剎海市》一曲，掀翻的中國娛樂圈，但創作人歌手刀郎至今未發一語，這力量真有夠大。

管不住嘴巴的代價有多高？從各國俚語如何來形容話多的人就可知一二：話多的人在美國被說成是用嘴巴在腹瀉；在英國、愛爾蘭說這是從天上把屎灑下來；義大利人則形容這是在耳裡做了下三濫的事。而比起說髒話，俄羅斯人絕對不會輸。日本人則是很委婉地說：鳥不叫，就不會被槍打下來。諷刺的是，中文有「長舌婦」一詞，但據統計喜歡打斷別人搶話說的人，以男性占多數。

為什麼我們管不住嘴巴？科學研究指出，當我們一吐為快，就會釋放多巴胺這種爽感的賀爾蒙，讓你欲罷不能；但如果對方興趣缺缺，他們釋放的就是可體松這種壓力賀爾蒙。於是多話的人是把快樂建築在別人的痛苦上，就算對方已經掀開筆電開始打字或做別的事，多話者往往也看不懂那弦外之音。

作者指出，多話通常有6種類型：自大型、緊張型、反芻型、脫韁野馬型、欲罷不能型、話癆型，其中兼具心理性和生理性的成因。表達個人獨特觀點，需要的是自我價值感，是民主時代自我肯定的代表。但一張嘴就停不下來的人，很容易重複過往的言論，並且可能因為多言而付出代價。我們可以用什麼姿態來表現自己？又會收穫什麼樣的關係？學學「閉嘴的藝術」，保證這社會會更平安無事、盛世太平。就像這書書評所說的，學會這事，「老闆、另一半、小孩都會感謝你，你也會感謝你自己。」

（作者為台北市出版公會理事長）