鴻海創辦人郭台銘28日宣布獨立參選2024總統，誇豪語要整合在野黨，一副唯我獨尊、國民黨及民眾黨都要聽其號令的姿態。放眼中華民國選舉史，從未見一再毀諾背信、民調墊底卻高傲，且如此缺乏民主素養的總統參選人。

郭台銘4年前獲國民黨破格參與總統初選，輸給韓國瑜就翻臉退黨，還臭罵國民黨。這回國民黨主席朱立倫也破格讓他參與徵召遴選，沒想到民調輸給侯友宜，他先在臉書貼文「會盡最大努力支持侯市長勝選」，隔天再次翻臉，透過側翼批判國民黨，並串連挖國民黨的地方樁腳再宣布參選。

郭宣示將全面展開連署，擺明想「以戰逼和」，先逼迫柯文哲投降再輾壓侯友宜，最後由他代表在野共主出征，完全不顧國民黨與民眾黨有其政黨規範，更無視民主政治的精神。這種背信忘義的攪局者，其一廂情願的總統夢，不但不可能實現，更讓人看破手腳。

人而無信不知其可，香港首富李嘉誠一輩子遵守誠信是做人的底線，反觀郭台銘雖打造鴻海帝國，只圖商機，跳票紀錄卻不勝枚舉，連CNN都曾製作「富士康跳票的承諾史」影片，列舉郭在越南、巴西、美國及印尼的投資，即使簽署協議，最終都沒兌現。

一個在商場沒誠信的人，參政也不遵守諾言，憑什麼選總統？說穿了就是其「鈔能力」，有錢能使鬼推磨。郭宣布參選身邊必圍繞一堆策士，郭走到哪裡都戴著印有中華民國國旗的帽子、口口聲聲以中華民國為念，所作所為卻背道而馳。他宣布參選等於直接保送賴清德上壘。如此權力欲望薰心，視誠信為無物，終究只會成為中華民國的歷史罪人。