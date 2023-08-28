郭台銘28日宣布將以連署方式參選總統，此舉其實並不令人意外，真正令外界不解甚至猜疑的是，在幾乎不可能勝選、而且等同更為賴清德當選加保險的情況下，他為什麼要如此執著、虛實並進地非參選到底不可？難道郭董的智謀或神算真的非常人所能理解？還是這其中有什麼不足為外人道的內幕隱情？

無論是支持或質疑郭董參選的理由，最「政治正確」的說法就是，參選是民主國家每個公民合法的權利。這話沒錯，但卻恰好是他最政治不正確的兩個盲點。首先，姑且不論其歷來言行所顯示政治情商之差勁，以及綠營早就準備已久、尚未發動的各種黑資料，郭董兩度參加國民黨提名競爭，卻出爾反爾、自毀誠信的出格表現，早就白紙黑字且有圖為證，這是他想從政最大的硬傷，試問他的政見與宣示還有誰敢信？

其次，郭的民調支持度迄今都是敬陪末座，以僅有10%的分量卻自稱代表「主流民意」，又想當「三隻小豬」的老大邀喝咖啡，這樣的依據難道不覺得底氣不足、民意也會看笑話嗎？

那麼郭董宣稱參選到底的目的又何在呢？從他自己的說法到政界、社會，海內外已有諸多揣測與議論，歸納起來也頗堪玩味。

一是以戰逼「合」，照他自己說就是為了促成在野整合；只不過是要以郭為正主、別人為搭配的合，因為郭從未鬆口表達過他為輔配的意思。但從民調到立委、縣市長、議員等人才的戰力與資源，除了他最有錢，郭有何資格誇稱老大？除非他是想犧牲小我、完成大我，以自己的參選來刺激在野危機意識，促成侯柯的整合。但這可能嗎？

二是郭的參選造成「四腳督」後，對賴清德的影響其實不大，但卻會明顯造成柯文哲支持度的鬆動，而使侯友宜更容易超越柯成為第二。問題是在這種結構下，若未能有效整合，只是造成在野三人彼此選票的流動，在賴穩居領先的態勢下，侯即使竄升為第二，也只是搶到了「鐵達尼號的頭等艙」，試問這樣的差別與意義何在？是因此激起侯柯的有效整合？或是有助於立委的戰果？還是選後政局的重新盤整？不僅充滿變數與想像，更是詭異難辨。

三是港媒已指出郭的參選若造成台獨上台的後果，中共不可能無動於衷，大陸民眾也不會接受；至於陸方對郭是硬性威嚇、還是軟性籠絡？郭又會如何反應，的確有待觀察。

四是郭不顧利弊得失，也非要魚死網破、爭一口氣拚到底，既是為了洩憤也是討個公道，但這應該是最不可能的原因。

這齣霸道總裁參選總統的戲碼，從一開始的轟動、中間的驚悚轉折到如今的懸疑卻已顯無力，在損人不利己的結果下，除非最後還有後手預留反轉，劇情已陷入困局卻非定局；因為從連署開始到11月下旬的正式登記，郭董將會不斷被質疑檢驗，一切也都還有轉圜與變化。

（作者為資深媒體人）