鴻海創辦人郭台銘28日正式宣布參選總統，網路上立刻流傳一張民進黨總統參選人賴清德笑呵呵半躺在躺椅上的照片，旁白還寫著「謝謝郭董！」意思很明顯，郭台銘的參選，意味著非綠陣營更為分裂，賴清德躺著選就好啦！

或許正因為選情越趨穩固，民進黨對民意也越來越不在乎了。例如日本自8月24日起將福島核汙水排放至海洋後，引發鄰近地區極為激烈的反應，除了大陸已禁止日本水產進口外，韓國超過萬人走上街頭抗議，菲律賓環保人士譴責日本把人類共同的海洋當作自家垃圾場，馬來西亞媒體人批評日本這種不負責任的自私行為，勢必對國際法律的穩定性與合理性，產生非常負面的影響。

各國對日本排放核汙水入海的行徑提出嚴厲的撻伐，台灣蔡政府不但全無反對聲音，「助日」代表謝長廷甚至表示，微量的放射性元素對身體有益。如此言論究竟所指為何，路人皆知。

謝長廷荒謬的說法，令人想到2021年底四大公投舉行前，當時的農委會主委陳吉仲為了推銷萊豬，竟然把萊克多巴胺比喻為人類吃的保健食品，意思是動物食用後不但不會有不良反應，反而會對身體產生正面作用。此言一出，社會一片譁然。

此外，2018年環保署強行通過深澳燃煤電廠更新擴建環差案，引發巨大爭議，時任行政院長的賴清德竟脫口而出說，未來深澳電廠會使用「乾淨的煤」。環保學者直批，頂多只有燃燒前先進行氣化程序的「環保煤」，但根本沒有所謂的「乾淨煤」。

「微量放射性元素對身體有益」、「萊劑是保健食品」、「有乾淨的煤」，堪稱民進黨的三大「科學」發現。可惜這麼「先進」的見解，並沒有其他國際知名專家、科學家背書，只是被民進黨政府拿來作為大內宣的愚民之用。

為什麼民進黨政府的官員總是有恃無恐發表一些虛假荒謬的言論？因為他們認為民眾反正就是會埋單。在民進黨掌控台灣近9成媒體的情況下，一般人不太會接觸到跟民進黨政府政策相違背的論點，確實很多人輕易就會相信政府說的話。

然而，就算台灣老百姓不接受政府的洗腦式資訊，執政者也沒在怕的，因為只要反對的力量不足以影響民進黨的統治就好。

例如，明明有6成民眾希望明年能政黨輪替，但民進黨面對2024大選還是頗為老神在在，畢竟非綠亂成一團，民進黨當然沒把民意放在眼裡；更有甚者，民眾越是討厭、越是無能、說話越是沒水準的綠官，位子就越穩，甚至官運扶搖直上：核汙水代言人謝長廷至今已做了7年的駐日代表；萊劑保健大師陳吉仲升任農業部長；乾淨煤的發明家賴清德更是官拜副總統，還要參選總統！

非綠整合本來就困難重重，現在又多了一個攪局的郭台銘，真是令人憂心：如果無法下架民進黨，未來民眾不知還要吞下多少傷害健康、危害生命的垃圾食品？2024大選，台灣人請一定要想清楚！

（作者為資深媒體人）