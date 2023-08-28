近期民調顯示，侯柯二人支持度均有下降，即便加總也未必領先賴清德。顯見台灣社會不滿民進黨的訴求，但未完全轉移為對藍白陣營的支持，原因之一是兩岸政見對比度太模糊。

兩岸政見 遵守憲法

台灣多數民意希望下架民進黨，首先是不滿蔡政府7年來施政無能、囂張跋扈，縱容民進黨派系大搞權錢交易、利益分贓，導致台灣退回黑金乃至威權時代。但深層次原因，普通民眾未必會有感知，就是民進黨打著「愛台灣」、「抗中保台」的旗號，透過民粹情緒動員來掩蓋、轉移自身問題，且屢試不爽，兩岸路線成為民進黨的遮羞布。

這也是為何，在野黨再喊反貪腐、下架民進黨，卻未能燃起民眾熱情的原因，民眾固然厭惡民進黨貪腐，但在野黨執政，能保證不貪腐嗎？「仇恨值」已成為選舉動員的主策略，握有龐大行政和媒體資源的民進黨，把賴清德包裝為「乖寶寶」、掩蓋其後台新潮流系作惡多端的劣跡，再揪住小辮子猛打柯侯、升高選民對藍白「仇恨值」，就可坐享民調領先地位。

的確如此，賴清德的政治性格與作為不堪檢視，他堅定主張台獨、呼籲台灣制定新憲，並恐嚇兩岸直航造成「木馬屠城」，但經由民進黨透過社群媒體與大外宣的包裝，搖身一變，不但抹殺自己追求法理台獨的歷史，還標榜為尊重中華民國、維護兩岸現狀的民主和平派。國民黨、民眾黨，同樣維護台海現狀、捍衛台灣民主、反對兩岸兵戎相見，在普通民眾眼中，幾乎看不出和賴清德有什麼本質區別。

國民黨的兩岸政見相當清晰，但講不清楚、也不敢大聲講。國民黨及侯友宜主張，在中華民國憲政體制、九二共識架構下，兩岸同屬中華民國，堅持《中華民國憲法》的立場。民眾黨及柯文哲則認為兩岸在文化和血緣上同文同種，兩岸「一家親」好過「兩家仇」，近期柯文哲更表態，認同大陸地區屬於中華民國領土。

藍白陣營兩岸具體論述有異，但交集遠大於分歧，可以歸納為三段論：

第一，兩岸關係遵循《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》，中華民國治權及於台灣，但中華民國領土及於整個大陸，所以台灣和大陸是一個國家，「中華民國人」就是中國人；第二，兩岸同文同種，在文化上都屬於中華文化，經貿關係也你中有我、我中有你；第三，台灣不反中、兩岸不對抗，分享人類共同價值，共創相互尊重、和平發展之局，台灣共同承擔中華復興的歷史責任。

下架台獨 下架戰爭

大陸從江澤民到習近平都承諾：中國人不打中國人，如果不承認自己是中國人就是台獨，必然遭到陸方「反獨」打擊和施壓，包括經濟、軍事、外交等各項措施，台獨謀求最高目標法理獨立時，必將觸動大陸《反分裂法》對台動武進程。民進黨兩岸路線的本質就是「台灣不是中國、台灣人不是中國人」，賴清德稱不改國號只是騙選票、安撫美國的權宜之計。

國民黨、民眾黨應該大聲告訴人民：2024大選有比反貪腐、反黑金更加重要的選擇，就是台灣究竟走向和平、還是走向戰爭。回歸《中華民國憲法》，台灣人也是中國人；回歸中華文化，兩岸同文同種一家親。至於「中國人」，究竟是指中華民國人，還是指中華人民共和國人，雙方求同存異、各自表述，再透過和平交流、融合發展，交給時間來解決。當這個問題解決，心靈契合的目標就達成了。

下架民進黨的核心是下架台獨、下架戰爭，只有台灣人民享有和平穩定的兩岸關係，方能糾正過去7年來黑金當道的逆流，方能重振經濟、走向世界。「台灣人不是中國人」是戰爭的啟動碼，「中國人不打中國人」是兩岸和平之鑰，這是非綠陣營兩岸政見，與民進黨最本質的區別。