郭台銘果然宣布投入總統大選。他不顧自己在4位總統擬參選人中民調吊車尾，還厚顏自稱代表主流民意；他罔顧在野力量整合原已艱難，還自我膨張說要代表主流民意整合在野力量；他撕裂自己宣告要全力支持國民黨侯友宜的承諾，挖了國民黨牆角又親上戰場；他不顧6成民眾期望換黨執政的殷殷期盼，意圖參選瓜分在野選票，保送賴清德上位；他無視於兩岸處在兵凶戰危邊緣，硬要促成民進黨繼續執政，危害兩岸關係的正常化發展。

自我膨脹 踐踏民主

郭台銘是個商場梟雄，現在要把他在企業經營上唯利是圖、缺乏誠信、逼人就範的惡質競爭手段帶進政治領域。殊不知政治與企業兩個領域截然不同，將企業經營的手法硬搬到政治場域中，必然到處碰壁，難以成事。他又是一個霸道的老闆，唯我獨尊，根本不把員工的人格尊嚴放在眼裡，一切唯他之命是從，政治場域所需的溝通協調、折衷妥協、包容共贏，他是一點都沒有。

原本各界期待在野陣營能夠整合，他為了搶主導權，邀請柯文哲、侯友宜喝咖啡，未獲得正面回應，竟逕自宣布參選，意圖拉高籌碼。這個以蠻橫著稱的商人，以為自己縱橫商場的經驗與手法可以運用在政治上，連最基本的民主認知與素養都沒有，居然還敢選總統？他曾說「執政不需要監督，我們自己監督就好。」這種政治門外漢卻自以為是台灣的救星，實在自我膨脹到極點。

他自稱代表主流民意，但他究竟代表什麼主流價值？從來未說清楚。我們看到圍繞在他四周的，不是地方角頭，就是在黑白兩道、政商勾連中遊走牟利的傳統政客，這幫人毫無價值觀可言，有的只是圖權牟利與暗黑政商關係，無人能彰顯高尚的價值觀；他們在旁敲鑼打鼓，搖旗吶喊，所圖的無非是「錢進」自己荷包，而不是實踐「前進」的價值觀。郭台銘妄稱代表主流民意，其實早就是在社會進步過程中被揚棄的末流價值。他跟這夥人攪和，砸錢要他們幫忙連署取得候選資格，其實是請鬼拿藥單，將台灣黑金政治發揚光大，讓台灣未來的民主價值被吞噬殆盡。

萬一當選總統，他也會將自己在企業經營上橫行霸道的作風帶到政壇，制訂政策全憑己意，對政府官員頤指氣使，視各政黨為搗蛋分子，踐踏社會的多元價值觀，甚至罔顧民意，固執己見，貫徹到底。他主導下的台灣，必定四分五裂，國不成國。

別有所圖 輕諾寡信

贏與賺是他的核心價值，良善放兩邊，利己放中間。為人、經商、從政都要講誠信，他卻毫不在意自己的承諾與信用。正如國民黨在他宣布參選後發出的新聞稿所提示，郭台銘在5月17日徵召結果公布時，曾在臉書親自發布〈我心長照中華民國〉貼文，強調「我將信守承諾，會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架。」郭台銘明明已明確承諾要支持侯友宜勝選，更將其重要政見託付給侯友宜促其認真實現，就不應推翻其三番五次且白紙黑字之承諾、違逆捍衛中華民國之共同理念。

輕諾寡信是他一貫的作風，數年前在川普總統執政時，郭台銘謊稱要響應製造業回美國的政策，在威斯康辛州投資100億美元，川普還將這個投資案稱為「世紀第八大奇蹟」，結果真的創造了「奇蹟」，郭完全不落實承諾，成為貽笑美國的台灣之恥。

郭台銘執意參選，固然有不服輸個性的因素，更可能是別有所圖，藉此謀取談判籌碼，要相關方面跟他做交換，讓他利益得逞。但是，無信不立，他自稱是關公的信徒，關公具忠義精神，就該義薄雲天，守誠信、重然諾。為了讓台灣人民免受戰爭的荼毒，終結民進黨綁架中華民國為台獨借殼上市的政治符號，同時掃除台灣政壇目前的貪腐惡風，只有在野陣營團結在一起才能挽救台灣。如今他的宣布參選，無疑是讓民進黨的賴清德躺著當選。

郭台銘醒醒吧！以國家利益為重，幡然棄選，方是愛台護己的唯一正途；也唯有如此，才不致成為歷史罪人。