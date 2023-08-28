郭台銘宣布正式參選2024總統大選，並且準備展開連署。他在前國民黨中央黨部，正面面對總統府的張榮發基金會宣布。總算結束渾沌、曖昧不清的狀態。非綠總共有3組人。

郭台銘現在民調大概只有10%。可是他也有強大的優勢。第一、他身家2000億台幣，一年股票獲利就有92億。他的財力，遠遠超過檯面上所有的對手。選舉要花錢，他有錢。第二、長期成功企業家的形象，加上科技、國際化的光環，也對他有加分。第三、他有明星光環跟強烈支持者。第四、他切入的深藍板塊，恰好是侯友宜極弱的地方。流到柯文哲的藍營，也可以找到寄託，來支持他。

第五、他跟國民黨地方派系，以及全台灣宗教宮廟，已經建立關係。第六、他是真的喜歡參加選舉。他喜歡這種光芒萬丈，前呼後擁的明星光環與權力感。他呈現的意志力與霸氣，以及爆發力，會帶動支持度。

第七、鴻海跟永齡基金會捐輝瑞疫苗對他的公益形象大大加分，所以，郭台銘未必不能從侯友宜跟柯文哲那裡再挖選票。尤其是，非綠原來的領先者柯文哲，近來一些事件爆發以後，信任度繼續流失。

但是郭台銘也有他的弱點：第一、郭台銘過去是商人，從來沒有被檢視過。這是完全空白的。第二、郭台銘以首富之姿參選，挑戰了台灣過去的選舉價值觀。我們設計的很多制度，是要把權力跟金錢切開。可是，如果今天就是「首富自己就是掌權者」，那就是一個完全不同的遊戲概念。郭台銘如果當選，那麼，對於政商分際，也許以後都必須重新定義。以後會有更多檯面上的富豪，布局選舉。以前是出錢投資政治跟政客而已，以後會乾脆直接自己下來玩。

第三、除了地方派系以外，第一位前政務官，前衛生署長楊志良在新竹為他站台，說出「台灣家暴、輕生很多，是因為不能去修理蔡英文」。輿論大譁。楊志良的大暴走，對郭台銘人才庫是個大警訊。第四、郭台銘參加國民黨徵召失敗，又出來選。誠信會被質疑。

郭台銘說，他參選是為了要整合在野。其實，任何人都知道，反對民進黨的力量越分裂，就越是在保護賴清德當選。最理想的狀況，就是一對一。但是，難度很大。因為利益衝突。

接下來，有幾個大方向：第一、民調希望下架民進黨，有50%以上。這股民意，會強烈希望三人整合。第二、但是侯、郭跟柯都有各自要選下去，不能退的理由。尤其是國民黨跟民眾黨，有政黨、立委的整盤棋要考慮。一旦被整合，整個黨的氣勢就大弱。第三、而且，各自的支持者，也有一部分，不願意支持其他兩人。

郭台銘、侯友宜跟柯文哲，會不會整合？要怎麼整合？其實，一對一都未必會贏。但現況，就是民進黨繼續執政。只有一對一，才可能政黨輪替。

我話還是要先說在這裡。即使政黨輪替。台灣整體的親美親日路線，不會有大的改變。

仔細比較，台獨跟獨台路線差異，真的不大。可能在兩岸觀光客議題上，會比較柔性對待。可是，除此之外，就沒有什麼差別了。比如，美國要台積電去美國，要台灣抵制大陸科技業。要台灣站在美國這邊抗中。這些，都不會有絲毫改變。反對統一，也都一樣。基本就是維持蔡英文現狀。（作者為作家）

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