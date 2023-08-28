今年清明時節，跟隨著馬前總統出訪中國大陸並與武漢大學、湖南大學、復旦大學三所學校的學生進行交流座談後，仍意猶未盡。所幸在馬前總統與基金會同仁排除萬難後，成功地邀請了北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學五所學校的師生來到臺灣。除了不可缺少的學生交流外，也安排了走訪臺灣著名旅遊景點的行程。對於我個人而言，能夠擔任陸生訪團的隊輔可說是受益良多。

當初在大陸的三所學校參訪與交流，皆受限於交流場合與時間限制而未能與對方建立足夠深厚的認識。此次能夠親自在九天八夜的活動之中陪同大陸同學，讓我有足夠充分的時間與他們有深入的互動與認識。尤其本人剛好與湖南大學的孫同學同住一間房，我們倆利用這一段可貴的時間進行了更深度的交流。舉凡學校生活、社團活動、政黨在大學內的角色等。我們無話不談，彼此都很珍惜這得來不易的機會，前幾天體力較好的時候甚至聊到凌晨。有趣的是，我與孫同學其實早在前次湖南大學交流的時候碰過面，這緣分可真是奇妙。在與孫同學聊天的過程中，我打趣地問他：「你們這次來臺灣有沒有什麼不能接觸的東西？會怕被『統戰』嗎？」他聽了之後答到：「大家都是具備獨立與批判思考的大學生，自己心目中都有一套衡量標準。」而在這整趟行程之中，大陸同學對於講述臺灣民主化發展歷史的講座、城隍月老廟參拜等活動，也確實都表現得十分從容而沒有特別突兀的反應。此外，在行程中，同學們也展現了許多體貼的一面。像是主動詢問隊輔有沒有需要幫忙的地方、有沒有需要幫忙拿的東西等，這些可愛又暖心舉動在我們人手不足又忙碌的時候真的是十足感人。

在大陸的三所學校參訪後，馬前總統將兩岸之間的學生交流評為「渾然天成，欲罷不能」，大陸方面則是對此次的陸生訪臺團定下了「雙向奔赴，共創福祉」的註解。兩岸之間的青年學子交流在表面上看來大有可為又極為正向，但實際上則受限於兩岸的對立局勢而無法正常發揮。在兩岸關係尚未解凍的情況下，任何形式的交流都有可能被冠上政治色彩或甚至是「統戰」的評價。在大陸的短暫交流中，我們與大陸學生真正輕鬆談話的時間不多，彼此也沒有特別熟識。此次邀請陸生回訪，在行程一開始也感覺的出彼此之間仍然是有距離而「相敬如賓」。但隨著時間一天天過去，我們幾個隊輔和工作人員與大陸同學間的相處也愈來愈親切。彼此之間甚至會開始互相挖苦、調侃對方或甚至是聊八卦話題，而我相信這幾天的時光都會在大家的心中留下珍貴的回憶。

在當今兩岸局勢不熱絡下，不論是馬前總統率團前往大陸交流，或是此次由北京大學郝平前校長率團回訪臺灣，都背負了期待與壓力。就我個人認為，此次兩岸一來一往的學生交流與參訪實屬不易。除了要面對政治上壓力，也要在媒體的面前做出符合期待的舉動。因此，這些行程的籌備都經過了縝密的規劃與考量，再配合幕後工作人員付出心血執行。此次接待陸生參訪臺灣亦是耗費了我們許多心力，但在看到交流順利進行後同學們滿足的笑容，這一切的付出都值得了。（雍伯康/大九學堂二期學員）

（本文來源：奔騰思潮）