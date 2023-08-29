「海內存知己，天涯若比鄰」這是初唐大詩人王勃，於送別好友杜少府到蜀川任官時，為其題下的句子。千餘年後，它被一行娟秀的字跡筆記在一張明信片上，透過武漢大學孫學姐的手，印刻在我的心中。

民國112年7月，在馬英九基金會與各界多位人士的努力之下，由馬前總統邀請的陸生團訪臺行程終於成行，一趟奇幻的旅程就此展開。何其有幸，我能作為接待武漢大學的輔導員，參加這9天8夜的兩岸破冰之旅，見證歷史性的一刻。

旅途開始之前，不斷詢問自我的是：因為疫情，兩岸之間築起了一道冰封的高牆。如何融冰築橋，為兩岸青年的友誼種下一根根扎實的樑柱？彼時內心百感交集，緊張與雀躍雜糅在一起。直到「以文化會友」這個答案在我心頭亮起，方為焦慮的黑夜提供了一盞明亮的指引燈。

記憶猶新的是，初見武漢大學師生，一番寒暄後，談及福州臺灣會館，我們九天八夜的文化交流就此展開。大陸的臺灣會館舉辦過清領時期臺籍進士的展覽，我趁此之便，也向習文史的師生們介紹科舉制度在臺灣的演變，以及有「鄭氏諸葛」美譽的陳永華先生在臺灣推舉漢學的功績。

此行來臺的武大師生文組居多，學理工的文史背景又極其深厚，談及文史，大家都熱切，連同車的復旦與湖南大學都一同參與話題，好不熱鬧。猶記第六日乘火車前往花蓮時，暱稱「闖闖」的一位武大同學和我比肩而坐，我們都是蘇軾的「粉絲」，一闋〈水龍吟〉「細看來不是，楊花點點，是離人淚。」開啟我倆的話匣子。而東坡文豪「一簑煙雨任平生」的悠然人生觀，更為我們串起了貫徹古今的崇仰之情。

我就讀中文系三載，羞愧的是，米氏山水曾在故宮看過，卻不曾親睹大陸山河的風采。連江南的風景，都得從余光中文章裡的「杏花。春雨。江南。」六個方塊字去想像和找尋。大陸同學們知悉我熱愛中華文化，也滔滔不絕地和我分享自己的家鄉。寧夏銀川、河北邯鄲、北京天壇等大陸史地都在陸生朋友們的言談之中被形塑出來，堆砌在我的腦海中；而我也努力地以臺灣史地和大家交流，像這幾天遊覽的太魯閣、九份等知名景點，對應大陸城市或似張家界、或似重慶。然而臺灣土地面積狹小，可以蘊含如此豐厚的自然、人文景觀，可見真如陸生朋友們所稱：「臺灣是塊寶島」！

華人文化圈，是海峽隔不住的兩岸共情，從遊覽車上兩岸師生的「K歌比賽」，也可以略知一二。車行時間，大家的歌唱細胞就彷彿煙花一般，被一一點燃，在遊覽車上絢爛地綻放。臺灣知名歌手五月天、八三夭，甚至「臺味十足」的歌手伍佰，都在大陸朋友的歌聲中被演繹出來，活絡了整臺車的氣氛。

而最感動的場景，莫過於在餞別晚宴上，武大熊老師用崑曲演唱技法，向我分享一闋李清照的〈聲聲慢〉後，同桌的五校師生們一起舉杯，吟起了李白的〈將進酒〉，「與爾同消萬古愁」一句，正是我們當下的心緒寫照，什麼地緣上的隔閡、政治上的紛擾，都隨著大家的擁抱，被遺忘在這個時空裡。

臺灣海峽分隔了兩岸，但兩岸青年的心卻沒有因此而各自囿限。同根同源的中華文化，在兩岸交流之間搭起了便橋，讓我們相互理解、相互深交，為兩岸和平迎來曙光。「本自同根生，相煎何太急」，這是我們傳達給對岸的訊息，也是對岸釋放給我們的善意。

杜甫名作〈贈衛八處士〉中有言「今夕復何夕，共此燈燭光」，詩句中那樣的畫面、那樣的氛圍，深深地觸動我心。在面對九天八夜的合離，我不敢有「明日隔山岳，世事兩茫茫」的感慨，卻也有「無為在歧路，兒女共沾巾」的不捨。但我始終堅信，海內知己，天涯比鄰，那刻在兩岸青年心頭上的幾個大字，終會在我們思念彼此時，相互感應著，呼喚著。期許在此行之後的將來，兩岸可以回復正常的交流，共盼「桃李爭開兩岸芳」的那一刻。（劉秉叡/大九學堂三期學員）

（本文來源：奔騰思潮）