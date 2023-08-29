鴻海集團創辦人郭台銘違背承諾，宣布參選總統，執意走上錯誤的道路。這個舉動立即激起強烈反應，一言以概之，就是親痛仇快！期盼下架民進黨換黨執政的民眾深感憤怒與失望，反觀民進黨及其支持者則興高采烈，因為如此一來，民進黨穩穩保住4成左右選票，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲與無黨的郭台銘瓜分6成左右的選票，除非出現完美的大幅度「棄保」效應，否則民進黨候選人賴清德當選希望更濃，簡直現在就可以放鞭炮慶祝當選了。

民進黨完全執政七年多，政績乏善可陳，劣跡斑斑可考。原本和諧的兩岸關係消失殆盡，陷入兵凶戰危險境；國家發展、產業升級轉型失衡；中央政府債台高築、勞保與健保頻臨破產、能源轉型政策窒礙難行且面臨缺電危機、台電負債高攀而幾近破產、貧富差距擴大、稅基嚴重流失、房價高企、青年貧困化、物價沸騰，貪腐更是深不見底。這樣的執政黨若再繼續執政，台灣將更加沈淪，更加危險，不知伊於胡底。

由於多數民眾看清這個深重危機，所以6成以上選民期盼換黨執政，在野力量高喊下架民進黨深獲人心，郭台銘也宣稱要「下架貪腐無能的民進黨」。然而，郭台銘權力慾薰心，無視於大局與民意，於在野力量的整合上反其道而行，自己跳下去搶食在野選票，結果必然是保送賴清德當選，讓民進黨繼續危害台灣。原本國民黨與民眾黨由於各有不好退讓的立場，所以整合困難，現在又加上郭台銘攪局，必使整合更複雜、更艱難。他如果執意參選到底，不僅將使政黨輪替的希望幻滅，且將對台灣的發展與安危造成極其不利的影響。

郭台銘還自稱將代表主流民意整合在野力量，這個說詞是昧於現實而自高自大。他的民調墊底，憑什麼代表主流民意？國民黨和民眾黨爭奪總統大位，同時也要爭取立法院多數席次，郭台銘選總統希望更不濃，在立委選舉上更是一籌莫展，無法提名不分區立委，區域立委無法即時找到適當人選，憑什麼要另外兩黨臣服於他之下，接受屈辱又損己的整合？何況，郭台銘自稱代表主流民意，但襄助他競選的盡是地方政治角頭，代表社會末流價值，憑什麼要兩個在野黨跟他一起沈淪？除了錢多財大，郭台銘有什麼能量可以糾合在野的支持者與襄助者？除非台灣社會多數人認同錢多多是最重要的主流價值。

郭台銘經商有其過人本事，但參與政治的表現十分生嫩，兩次未獲國民黨提名就不說了，光是看他在各種造勢場合或是記者採訪場合講的話，就可看出他確實是政治的高級實習生，除了用錢砸以外，並無過人本事。

他不但不諳政治，沒有民主素養，連最基本的誠信原則，他都毫不謹守。他5月間在國民黨確定徵召侯友宜參選後，立即表態全力支持，後來反悔，執意自己參選。更可議的是，他毫無誠信，一向不遵守自己提過的承諾，原來承諾要「全力支持」侯友宜，講完後卻立即背棄自己的承諾，還自稱為關公信徒，令許多人不齒。這種劣行也是他在商場上的一貫行徑。 他一度在美國川普執政時代大吹法螺，說要去威斯康辛州投資100億美元，讓力言要製造業回歸美國的川普聞之大悅，親去參加開工典禮，還誇稱這是「世界第八大奇蹟」。結果呢？郭台銘撕破自己的承諾，當地政府的配合與先期投資被他踩在腳底下，結果是在威州園區留下四棟大型建築，只見雜草叢生，徒然留下「劃大餅」的遺跡。

這樣一個習於背信毀諾的人宣布參選，也自吹自擂將是一個如何能幹的領導人，可以將台灣帶到如何先進的發展程度，其實都是吹牛皮，缺乏具體可行的實踐方案。他以為經商成功，經營政府可以比照辦理，而且保證成功。其實，政府不是營利事業，企業可以領導人一個人說了算，策略與規章任他制訂與修改；政府的政策、預算與法規則需多方折衝，不能全以個人意志為轉移。

郭台銘是一個公認的霸氣商人，他在自己的企業王國活像關起門來做皇帝，恣意作為；但民主政治體制截然不同，領導國家是管理眾人之事，政策目標必須多方關照各方利益與多元價值，決策與處事過程必須折衷調和，而且必須循法律而行，不能率性而為，因而受到諸多分權體制、制度規章、公民團體與民意反應的制約。一個事業有成的商人從政可能成為一事無成的政客。郭台銘能不好好掂掂自己的斤兩乎？