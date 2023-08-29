譴責郭台銘分失信之餘，應該要思考的是：為什麼有選民會支持郭？看重的是他的哪些特質？國民黨總統候選人如果看起來不具備這些特質，能不能在剩下的四個月裡，補強並展現那些特質，讓原來支持郭的選民覺得，原來，郭懂的，侯也懂，這樣才能削弱郭在市場區隔中的利基。

其實，簡單講，目前看起來，郭懂而侯不知道懂不懂的，主要就是財經與科技問題。侯的專業是警政與犯罪防治，財經與科技，相對而言，是侯的弱項，也是柯或甚至賴的弱項，這是郭敢出來單挑三位總統候選人的主要底氣。

說起來，財經與科技確實是台灣永續發展的關鍵議題；做總統的，不該對這兩項議題完全陌生，但也不需要總統出身財經或科技產業界，才能顧好台灣的經濟發展；總統只要能掌握台灣和世界經濟與科技大勢所趨，把穩方向，其餘實際工作，交由財經及科技部會的專業幕僚，結合產、學兩界，依計畫完成各項工作即可。

從歷史上來看，台灣從農業到輕工業到向高科技業轉型的過程中，當時主政的蔣經國總統，就不是財經或科技背景出身的政治人物；科技教父李國鼎，也只是負責延攬人才、完成科技發展的鋪墊工作，他在政府任職，自己也從來沒有實際經營科技產業。因此，總統或部長不需要出身產業界，才能搞好台灣經濟；能掌握大方向，也能以自身的政治品格做號召，讓人才與資金都能在正軌上到位，就能為國家成就一番事業。

從歷史來看現在，侯在過去幾個月的競選過程中，對於國家未來發展的大方向，就較少從財經或科技面向，提出比較整體的、前瞻的，宏觀的競選政見。侯如果當選總統，讓國民黨重返執政，對於台灣未來的整體發展，應該要提出具體願景，所謂的能源政策、年輕人就業、居住正義、面對少子化及高齡化的人口政策，乃至於中美台三方的互動，都要在這個讓台灣能永續發展的戰略大框架中，找到戰術上的解決方案，而不是零碎的說東說西，或是記者問一個問題，才片面回答一個問題要如何處理。這樣的論述方式，會讓侯看起來對台灣的未來，缺乏整體構想，也顯得氣勢或甚至是常識上的不足。

回想起來，馬英九在競選總統時，至少還提出過黃金十年的宏觀願景，落實多少，是另一個問題，但馬團隊當時確實提出過台灣的整體發展方向，用一個大方向的戰略目標，整合各種關鍵工作的執行方案。對比之下，侯競辦到目前為止，還提不出能讓侯展現國家領導人氣派的台灣整體發展方案，其實也正因為如此，才讓部份非綠選民寄希望於郭，讓郭有了那十趴的民意支持度。

雖然大家都知道郭不可能當選總統；但他既已宣佈參選，在接下來的競選過程中，一定會大談特談對財經及科技發展的政見。他的看法是否正確，選民不易分辨；但只要他講得多，侯跟柯講得少，藍、白兩方的總統選情，就更會被他拖下水。柯是政治單幹戶，能期望於他的不多；侯有整個國民黨的人才庫做後援，在剩下來的四個月裡，關於台灣未來發展的戰略目標，不能只產出一本厚重的，連記者都沒耐心看完的所謂競選白皮書，就算完事。侯必須在財經及科技顧問的幫助下，趕快補強在永續發展上的宏觀論述能力，至少要做到不看稿而能侃侃而談。侯雖非財經或科技背景出身，相信以他能拿到博士學位的智慧及領悟力，只要跟相關幕僚深談幾次，就能掌握大方向的問題關鍵。侯要當總統，如果連這點能耐都沒有，未來又怎能擔當大任？

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