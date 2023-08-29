日本排放核汙水在中國大陸及韓國掀起「搶鹽潮」，沒想台灣也有民眾開始大量搶購，一些超市貨架全空，2個人狂搬30包。

日本政府信誓旦旦地告訴世人核汙水無害，連老美也幫他背書，愈是這樣愈引起周邊國家的恐慌，連俄國也加入抗議行列。中國大陸已全面禁止日本水產品輸入，北海道產值430億的扇貝無處可去，政府的作為害慘了自己國人，當初為了省一點點汙水處理費，現在卻必須付出更大的代價。

人都是這樣，看到別人搬連帶也引起搶購心理，衛生紙要排隊、口罩要排隊、疫苗要排隊、雞蛋缺貨更是搶破頭，想不到最廉價、最loco的鹽巴也開始囤積，政府毫無作為，只一個勁兒告訴民眾存貨無虞，但以後呢？專家估計，只要57天太平洋整個海域都會遭受汙染，那8月24日之後製造的海鹽誰敢買呀？連帶的，海帶、紫菜、魚罐頭...等是否都會造成搶購潮？政府的因應措施在哪？

親綠媒體還說風涼話，少吃點鹽可以減少洗腎，可以多吃蔬食。真個是｢何不食肉糜｣！癌症患者大多需要魚肉增加蛋白質，海產品受汙染你叫他們怎麼辦哪？陳吉仲說萊劑是保健食品、謝長廷說少量放射性對身體有益，還有人說，台灣人可以忍一下，暫時不吃海鹽。問題是，岩鹽難道不會跟著漲價？而憑什麼要我們台灣人忍哪！憑什麼？

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