郭台銘宣布以參選人身分投入2024總統大選，並展開連署。毫不意外，消息甫出，網路一片罵聲，還許多網民甚至恭喜賴清德當選了。國民黨主席朱立倫深感遺憾，並說：「民進黨到處都在放鞭炮」。侯友宜則說，「一本初衷扛起責任、毫無畏懼，勇往直前」。民進黨暗自歡喜，卻假惺惺地下令禁止評論郭的參選。

朱徵召侯後，郭曾自表「我心長照中華民國」，將全力支持侯勝選。郭宣布參選，評論者多舉此事，指責郭毫無誠信，懷疑郭高舉主流民意大聯盟的旗幟，意欲促成在野整合，全屬煙幕。郭台銘獨立參選，或許背信忘義，但是，如果侯友宜接受徵召後，民調始終領先，藍營小雞與群眾毫無焦慮感，郭台銘還有獨立參選的空間嗎？即使侯的民調落後，若是藍白合有望，無論侯柯合或是柯侯合，民調都能超越賴清德，哪裡還容得了郭台銘操作「主流民意大聯盟」呢？

打從賴柯侯三腳督成形，特別是在賴的民調突破了40%的天花板後，民調顯示，柯+侯的得票率與看好度，都不敵賴清德。這一現象說明了，第一，民進黨再爛，仍然能贏得40%選民的支持，在野勢力選舉操作太差；第二，侯友宜團隊太弱，不足以號召選民齊心齊力「下架民進黨」。客觀情勢如此，怎能怪罪黨內小雞見異思遷？網民見縫插針呢？

從賽局理論的角度看，郭台銘獨立參選的潛意識，或許志在「以戰逼合」。郭不在「戰鬥圈」裡時，無人認真看待他，郭也沒有討價還價的施力點。只有當郭自行進入「戰鬥圈」，取得相當的民調支持度時，才能逼迫藍白兩軍喝咖啡、坐上談判桌。當然，如果郭的獨立參選仍然無法取得藍白合「關鍵少數」的支持度時，連署行動自然潰散，獨立參選也將幻滅。

關鍵問題還在於：郭不參選或退選，藍白合就成局了嗎？「2024下架民進黨」真能美夢成真嗎？國民黨立委參選人游淑慧評論郭參選時說：「人人營私，則天下大亂！」這話，用來評論「藍白合不合」，不也剛剛好？

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