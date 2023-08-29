李敏

謝長廷在臉書上說微量放射性元素對身體有益，引爆藍綠政客間的口水大戰！駐日代表謝長廷的言論是否「恰當」，要從兩個層面來看，首先是科學面，再來是政治面。

放射性元素對身體細胞造成影響是因為放射性元素會釋出輻射，也就是阿爾發粒子、貝他粒子與伽馬射線。放射性元素有百千種，但不同放射性元素釋出的主要輻射也只有這三種，雖然能量會有差異，但與細胞間的作用機制完全相同。輻射與細胞接觸，造成細胞內分子的游離，產生自由基。自由基會與細胞內的化合物作用，傷害細胞。人類身體會有機制抑制或修復自由基對細胞的傷害，如果傷害程度嚴重，且身體的抑制或修復機制不足，傷害有可能發展成癌症。輻射致癌與化學物質致癌的機制並無不同！

人體接觸微量的額外輻射劑量，可以刺激身體發展（或激化）抑制或修復自由基的能力，提升器官對癌症的抑制能力。在保健物理領域中，這個機制稱為「激效效應」。以上是理論，有沒有數據可以支持？有，數據來源包括：二戰廣島與長崎核爆的倖存者、核電廠或其他輻射設施的工作者，以及台灣輻射屋居民等。這些群體長期健康追蹤的統計數字，顯示「激效效應」極有可能存在。從科學角度來說，謝長廷說的沒錯。

福島電廠排放含氚處理水，如果排放的處理水中，偵測不到其他放射性核種，且含氚量真的低於1500貝克/升，排放對環境與人體的影響是偵測不到的。中國大陸與韓國的技術部門不是不知道這個科學事實，他們也心知肚明自己的核電廠常態地排放濃度更高的氚水，但為何還要強烈抗議！這是國際政治的角力，反對是為了給日政府穿小鞋。我反對，在其他事情上，你得給我適當的補償，在別的地方對我讓步。國際政治角力講的是藝術，不是科學事實。

英國一位詩人與外交官（Henry Wooten）曾說：「外交官是政府派到國外為國家利益說謊的紳士。」換句話說，外交人員的發言是以國家利益為出發點，可以見人說人話，見鬼說鬼話，人話鬼話與科學無關。逢日必「溫良恭儉讓」是民進黨選擇的政治藝術。謝在此時發表這樣的論述，可以很清楚的明白，他討好日本政府，符合台灣的國家利益。

台灣今年是選舉年，候選人需要互罵的議題，碰到日本排放福島的處理水，「助」日代表深怕別人忘了他的存在，見獵心喜，不甘寂寞地提桶油加入戰團。這也應該是他個人的「政治藝術」吧！

這個議題好啊！讓政治人物擁核與反核的論述，豬羊變色，攻防互換！升斗小民們就看戲吧！站在科學的立場，如果你相信日本政府的數據（相信與否，不是科學議題），便宜的日本海鮮是可以吃的！（作者為國立清華大學工程與系統科學系特聘教授）

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