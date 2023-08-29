台灣總統大選必然牽動美中台三邊關係，甚至可能重設美中關係，在敏感時刻，美中持續推動高層對話，美國商務部長雷蒙多於27日抵達中國大陸訪問。另一方面，北京升高對台灣的壓力與攻勢，為台灣明年大選的可能結果先期部署，若民進黨繼續掌握政權，台海必將面臨更強烈的風暴。

雷蒙多訪中 緩和貿易戰

繼中央情報局長伯恩斯、國務卿布林肯、財政部長葉倫、氣候變遷特使凱瑞之後，雷蒙多踏上大陸，落實拜登強調的恢復維持雙方溝管道，負責任管理兩國戰略競爭，有效管控風險的目標。雷蒙多訪問被賦予多層、甚至相互衝突的使命，在強化美國與北京商業關係的同時，還要對中方施加最強硬的貿易限制。

基本上，這次訪問說明，儘管美中歧見仍深，紛爭不斷，但兩大經濟強權彼此的相互依賴性不可替代，經濟脫鉤論已被證明是無稽之談。正如白宮國家安全顧問蘇利文所言，即使美中在某些領域有激烈競爭，仍要透過高層接觸確保雙邊關係有穩定基礎。

雷蒙多與大陸商務部長王文濤28日舉行正式會談，雷蒙多表示，美中多數貿易投資不涉國安問題，美中保持穩定經濟關係「極其重要」；王文濤則稱，中方準備與美方共同營造更有利的政策環境。美中並同意啟動出口管制執法訊息交流機制，並就兩國商業問題成立一個新工作小組。

雷蒙多的訪問為緩和美中激烈的貿易戰、科技戰開啟了機會之窗，但這只是美中關係發展過程中的一個重要節點，後續中共外長王毅是否應邀訪美，以及11月美中在「亞太經濟合作會議（APEC）」場域順利進行「拜習會」才是關鍵。

國家安全與地緣政治當為美中爭議的焦點，並與台灣問題密切關連。過去50年，美中負責任處理台灣問題對維持台海和平穩定居功厥偉，台灣明年總統大選，拜登政府的基本原則是在各候選人中不選邊站，也警告外部勢力不要介入，顯然劍指中共。

台灣問題難以跳脫美中戰略競爭架構，但陸方最近的系列行動似乎有意擺脫美中共管模式，企圖掌握更大的主導權與主動權，中共對民進黨政府與總統參選人賴清德採取更激進策略就是個指標。這凸顯了美中戰略競爭至少還有穩定的基礎，而兩岸關係在缺乏互信與溝通之下，必須承受更大的壓力，已經逼近臨界點。

距離投票日還有4個多月，陸方已毫不掩飾對民進黨候選人賴清德的批判，國台辦以「負責人」名義發表聲明稱，賴清德是不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，只會將台灣推向兵凶戰危的險境。

大陸再加壓 批判賴清德

即使賴清德低調過境美國，並撇清與台獨的關係，大陸仍然採取一系列反制行動，包括中美洲議會通過「排台納中案」，台灣被迫退出；舉行一波又一波的海空等兵力聯合演訓；對台灣貿易壁壘調查擴大到2509項產品；考慮中止ECFA等，似乎不符比例原則。探究其主要原因，除了對賴清德毫無信任感外，台灣選情有利於民進黨繼續執政，讓大陸對台灣喪失了信心與耐心，擔心台獨勢力坐大，距達成統一目標將更遠。

台灣問題當然不是大陸說了算，大陸企圖翻轉行之多年的運作模式主要因素包括：懷疑美國掏空、虛化一中政策；美國一再重申以和平方式解決兩岸歧見，卻迴避統一問題；近年積極鼓吹維護台海和平穩定的重要性，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，將台灣問題「國際化」，與大陸的「台灣是中國內部問題」完全背道而馳。

另外，美中關係雖然有回穩跡象，但兩岸的仇恨與敵意仍持續上升，開放旅遊的問題兩岸相互推諉指責、台灣不斷唱衰大陸經濟即將崩盤、大陸禁止台灣農漁產品進口等，都造成兩邊民族主義的發酵，大陸對台灣問題普遍感到悲觀，認為應為最壞結果預做準備。

《華盛頓郵報》著名專欄作家伊格內修斯在評論大陸經濟情勢時表示，當習近平不能給大陸人民「共同富裕」時，他可能訴諸民族主義，在台灣問題上滿足大陸人民期望。若民進黨持續執政，兩岸關係將更動盪不安，成為台灣安全不定時炸彈，下架民進黨是拆除炸彈的唯一方法。