前新竹市長林智堅任內耗資12億前瞻預算改建的新竹棒球場，在美國職棒大聯盟指定的場務單位檢測後，揭露內野土壤未達職業標準，甚至不如美國高中球場，如此重大弊端，從府院黨到綠營立委全都噤若寒蟬，綠營側翼甚至硬扯美職棒大聯盟介入台灣政爭，甩鍋無極限。

蔡英文任期剩下8個多月，近日不斷吹噓前瞻建設，還誇口國家財政穩健，對前瞻留下多處蚊子館、招標採購弊端、債留子孫全都視而不見。

為因應2018年九合一選舉，時兼民進黨主席的蔡英文在2017年2月拍板前瞻基礎建設計畫，行政院隨後公布。在此之前，蔡英文多次召集綠營執政縣市首長到官邸密商，也因此政策一公布，這些首長隨即端出計畫書。新竹棒球場即是時任市長的林智堅向中央爭取，不僅是教育部體育署第一個獲核定的前瞻計畫案，也是當時市府爭取的最高單筆經費。

不料2022年7月22日改建重啟，兩天內就有3名選手受傷，調查新竹棒球場也成為2022地方選舉前，在野陣營力推的政見。果然，選後檢測調查發現多項弊端，當年花大筆預算，品質卻連美國公園和高中都不如。

面對這樣的結果，府院黨不是選擇噤聲，就是如綠委莊瑞雄以「有缺失就改善」輕輕帶過，可預期，新竹市當初若由民進黨繼續執政，此案可能就此不了了之。

新竹棒球場只是冰山一角，民進黨的團結有目共睹，這不只反映在選舉策略上，也反映在對自己人的包庇上，從NCC與鏡電視糾葛不清的政媒關係，到諱莫如深的綠電弊案，2024民進黨若繼續執政，這些事件的真相恐怕也將永遠沉埋。