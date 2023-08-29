本屆峰會，除了原先的金磚五國參與（俄羅斯、中國、印度、巴西和南非），最大的亮點，則是宣布在2024年，正式成為金磚國家的六個新成員國，分別是埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國以及阿根廷。

這也意味著，加入新成員後的金磚國家，不僅在全球的人口、面積、經濟規模和軍事實力都有顯著提升，而且將成為世界上最具影響力與代表性的多邊組織之一，甚至有可能挑戰西方國家主導的G7。

金磚國家（BRICS），是由新興力量和發展中國家組成的多邊組織，其目標是促進全球經濟增長與政治合作。8月下旬，南非舉辦了第十五屆金磚國家峰會，能受邀出席此會議，代表該國在全球有著一定程度的影響力。接下來，筆者以三個面向，探討金磚國家之間的合作，對全球會帶來何種影響：

一、 國際政治：首先，透過六個新成員國的加入，在非洲、亞洲、拉丁美洲等地區，擴大了金磚國家的影響力。此外，作為新興力量與發展中國家的代表和領導的角色，亦向西方展現能與其他多邊組織發展良性合作的企圖，以證明其可建設一個更包容、更公正、更公平的世界。這也有助於推動全球地緣政治的多極化與多邊主義，以應對全球性挑戰，如恐怖主義、核不擴散、人權保護等，提高金磚國家在國際事務中的發言權及影響力。

二、 世界經濟：其次，自從俄烏戰爭爆發以來，與美國聯準會在2022年初開始升息以抑制通膨，及美元兌換新興市場的貨幣升值後，使得這些新興國家支付美元的債務成本變得更高。所以為了減少對美元的依賴性，各金磚成員國目前仍在探討，創建一個共同的貨幣交易體系。雖無法確定，結算貨幣和支付系統，是否以人民幣或虛擬貨幣為研究方向。但真要建立起一套更公平多元的貨幣單位，不僅能增加金磚國家之間或與其他國家之間的商業交易，更可以促進金融合作與提升國際市場的穩定。

三、 全球外交：另一方面，鑒於俄羅斯與烏克蘭的衝突，已被國際刑事法院指控犯下戰爭罪的俄國總統普丁，為避免遭到其追究，改以視訊方式出席本屆的金磚峰會。但其於成員國，透過雙邊或多邊會晤，加強彼此之間的溝通與理解，並減少摩擦。更通過發表聯合聲明，表達對當前全球重要議題的看法。藉此保持外交上的多元性，以尋求與非成員國更多的合作機會，促進全球的和平發展。

總之，本屆的南非金磚峰會，或許不是場成功的會議，但成果肯定是豐碩的。因為透過金磚成員的增加，以及對中俄兩國的支持，不僅擴大金磚國家的規模與影響，也展現了在全球事務中擔任的積極角色。與此同時，台灣應該關注金磚國家日後的合作發展，也應該積極申請並參與多邊組織會議，一同踏上促進全球和平發展的道路。

（作者為自由撰稿人）

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