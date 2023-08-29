在愈發紛亂起來的世局中，想起刻正在台大圖書館展出的「回眸俞大維」，內心有很深感觸：今之國士安在？若有國士，對時局奈若何？

被譽為「國士無雙」的俞大維一生際遇，可謂傳奇。他早年與陳寅恪一起留學美國，得到哈佛大學數理邏輯哲學博士；後轉赴德國，學實用的兵工彈道。這轉變太驚奇，卻只有一個理想：強兵救國。1928年，陳儀受蔣介石之托，到德國去探望留學生，一方面尋找人才。彈道專家俞大維、經濟博士張果為都是他引薦的。

1933年俞大維擔任兵工署長，深知工業發展要在科研紮根，所以在九一八事變後，成立許多研究發展機構，如理化、應用化學、彈道、精密工具、光學、炮兵技術處、航空兵器、軍用車輛等多個研究所，並高薪聘請德國彈道學權威來教導協助，培育許多兵器與彈道的人才。

難得的是，他深知武器品質關係整體戰力，必須提升製造能力，建立軍品規格與檢驗制度，於是在各兵工廠設立工具、樣板工廠，加強製造能力與產品精度，建立產品驗收與整套品控制度。這一點很重要，16世紀明朝就從葡萄牙人引進大炮製造技術，卻一直無法做到精準有效，以致於在北方對付大清的戰爭中屢屢大敗。

而他的清廉則讓德國人刮目相看。向德國購買大炮的經費，依慣例有回扣，他直接請他們轉為購買，於是多了好幾管大炮帶回來，讓蔣介石都大吃一驚。（只不知現此時向美國軍購的幾千億，還有多少回扣？）

不只如此，俞大維還引進當年留學歐美及日本等國的理工學人、國內大學理工科人才，參加國防科研及武器彈藥生產，更培育許多人才到國外留學。俞大維主持兵工廠業務長達14年之久，有「兵工之父」的美譽。

他最著名的莫過於八二二砲戰中，身居金門第一線，直面中共第一波衝擊，受傷而返，直接找美軍求援，為扭轉戰局帶來奧援。而他一生未加入過國民黨，卻深得蔣介石信任。俞大維對蔣介石一直遵行著「君以國士遇我，我必國士報之」的古禮，終其一生，每年必至慈湖祭拜兩次。

和俞大維一樣抗日報國的還有李國鼎。李國鼎是庚子賠款所派出的第二屆公費留學生，公費結束，他的指導教授羅塞福德為他安排了英國倫敦皇家學會的獎學金，繼續在劍橋研究。然而七七抗戰消息一傳來，他無法安靜讀書了。他決定去請教他的老師。

羅塞福德說：「這場戰爭的決定因素可能在空戰，而不完全在地面戰。你是學物理的，懂得物理基本知識，包括聲光學和電學，正好可以應用到防空設施，如照空燈和測聲機。」

聽完老師的話，他毫不猶豫，立即束裝。他還和德國的中國代表連絡，希望可以去參觀當地的防空設備工廠，後來還參觀了照空燈和測聲機的工廠。回國後，他立即加入防空部隊。其後他教書、做研究，還參加資源委員會轄下資渝鋼鐵廠的設立，從理論物理，走向實用科技。

為抗戰報國而返國獻身的知識精英，當年不知凡幾。《中國時報》創辦人余紀忠當年就立刻從英國搭船，航過印度洋，回來參加抗戰。這是一個為國家可以捨身忘死，放棄個人的權位，一心要讓國家站起來的時代。這個世代的知識分子，讓後世看見一種生命的典範，一個高風亮節、鐵骨錚錚的人格。

看完俞大維展，走出台大圖書館，望見前方的椰林大道，忽而想到，這個台灣最高學府，出過4個總統，但「這個國家」有培養出脊梁挺直的國士嗎？一時間，想起杜甫的《秋興八首》：「聞道長安似弈棋，百年世事不勝悲。王侯第宅皆新主，文武衣冠異昔時。直北關山金鼓振，征西車馬羽書馳。魚龍寂寞秋江冷，故國平居有所思。」

唉！回看台灣亂局，不禁感嘆：台灣還有國士嗎？

（作者為作家）