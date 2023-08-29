英國《經濟學人》今年3月11日出刊的一期，以台海風雲作為封面故事，8篇系列報導中有一篇的主題是「中美均在為台灣之戰做準備」。該文生動地分別從美方與中方，及從領導決策到作戰指揮到軍事演練，再到後勤支援的方方面面做了相當細膩的觀察。緊接著，7月底，該雜誌又刊出專文，嘗試從四類指標的動態，觀察、分析與研判中國大陸會不會侵台？何時侵台？並指出，全球市場及投資分析師都試圖從中國的行動跡象中找答案。

從《經濟學人》的角度看，中美兩強之間已經不是「會不會一戰？ 」的問題了，而是「何時一戰？」而且，這個「何時一戰」的具體指向也十分明確，就是台海或台灣。

該雜誌的觀察、分析與研判，在邏輯上沒有什麼問題。我早就指出，新世紀中美大博弈的本質就是「修昔底德陷阱」的老大老二矛盾，這個矛盾，還不只是一些國力指標如GDP、工業、科技、軍事或太空等等誰勝過誰而已，更深層次、更為敏感、更關鍵的是台海或台灣。

對北京而言，解決兩岸統一問題，關乎中國主權、領土的完整，沒有任何模糊與妥協空間。迄今遲遲未能解決，是實力問題；所謂實力，指的是中美的實力對比，特別是雙方在西太平洋的實力對比。近幾十年來，由於中美綜合國力的此長彼消，自然延伸到了雙方在西太平洋實力的此長彼消。換言之，徹底解決兩岸統一問題對北京而言，時間一天比一天接近。

對美國而言，台灣不是美國的一部分，但卻是美國霸權的一部分。美國若失去了台灣，即無異失去了第一島鏈，也就等於撤出了她已經有效掌控了一個世紀的西太平洋，同時也必將嚴重衝擊到美國在國際社會中的霸權威信。

對北京而言，勢在必得；對美國而言，絕不可失，這也正是《經濟學人》看到的中美兩強台海之戰已無懸念的理據。既然如此，關注的焦點就成了「何時一戰？」

何時一戰？以我的看法，也已不是問題。準確地說，從去年8月2日時任美國眾議院議長的裴洛西訪台之後即已開始了。從北京的角度看，如果和平統一無望，那麼解決台灣問題的軍事手段就分為三個部分或階段：階段一即是從去年8月開始迄今基本沒有間斷過的繞台軍事活動。這些通常被稱為解放軍軍演的活動明顯地已經常態化了，而且所有的軍事活動既圍繞台灣又貼近台灣，一方面是為階段二的實戰做好充分演練，二方面更是為關鍵時刻隨時將演練轉變為戰爭行為好做鋪墊。

這一點，《經濟學人》也看得很清楚，該雜誌說，「中國國家主席習近平有能力選擇戰爭時機，若他選擇了戰爭，許多行動可能偽裝成軍演。」美方現在高度關注並想方設法的就是努力從各種現象或指標中，做出何時會從階段一轉變為階段二的研判。至於階段三，對美方而言是大勢已去，沒太大意義了，也就是把台灣用來消耗中國大陸的最後手段而已。

最後一個問題，對一直強調爭取和平統一的北京而言，如何給可能的軍事行動提供正當理由，這一點，只要看到近年來美方在軍事及行政上如何介入台灣事務就知道了，北京或不致為此操心。