為了配合美方提出的國防預算占我國GDP3%的主張，蔡政府有了新做法，就是將特別預算與非營業特種基金的預算也列人國防支出，所以明年度國防支出首度衝破6000億大關，高達6068億元，占GDP2.5%，距美方期望值已近。

問題是，蔡政府編列的採購新式戰機及海空戰力提升計畫兩項特別預算，明年還在付款高峰期，合計達943億元；今年最多，有1083億元，去年是881億元；但自後年起，金額就會大幅遞減，並分別於2026年與2027年後歸零。屆時，國防支出少了特別預算近千億元，便又打回原形了。

其實美方在扁政府時代，就已提出台灣國防預算應占GDP3%的主張，說法與現今一樣，就是美國認為台灣沒有防衛自己的決心，因為國防預算編得太少，至少要占GDP3%，才能展示自我防衛的決心。民進黨的政府官員與民代當時亦呼應這種看法。

陳水扁總統還曾公開表態，國防預算「儘可能」在其任內編到GDP3%。扁政府打的算盤也是提出潛艦、愛國者飛彈與反潛機等3項軍購特別預算，金額達6100億元，只是朝小野大，當時國民黨在立法院是多數，沒同意軍購特別預算，因此，扁政府8年任期從未達標。

簡單地說，扁政府提高國防預算的方式，就是向美國買一堆武器，卻又付不出錢，於是有政治人物主張向美方貸款買裝備，也有人公開主張要求美方「軍援」，而扁政府的做法是編列軍購特別預算，但「舉債買武器」國人無法接受，最終未獲立法院同意。

然而，當年扁政府做不到的，蔡政府做到了，除了美中對抗的大氣候，民進黨掌握國會多數是重大關鍵，才能順利編成兩個軍購特別預算。此外，美方隔數十年後，也首度軍援台灣3.45億美元，現在只差向美國貸款買武器了。美國會議員有主張無償貸款，也有人認為有償，真是時光倒流。

民進黨對軍售有很深的「依賴情結」，認為美國賣武器給台灣，具有高度的政治象徵意義，代表台美站在一條線上；因此，只要民進黨執政，台美軍火商無不磨拳擦掌，「8年磨一劍」，就等著做筆大買賣。

等到馬政府時期，因兩岸關係緩和，國防預算控制在3000億元到3300億元間，即100億美元到110億美元之間，占GDP不到2%。

的確，蔡政府任內的國防預算自2017年的3577億元，到今年度的4092億元，下年度的4406億元，8年間大幅成長近900億元；但國防預算究竟占GDP多少比率才算合理並沒有客觀依據。美方主張占GDP3%，已經喊了20年了，數據是怎麼來的，也從沒說清楚過。兩岸關係緩和才是台灣當務之急，而不是國防預算達到GDP3%。