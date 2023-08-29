郭台銘參選與否的問題，始終是2024總統大選重要的話題，大抵判定「是」與「否」的平分秋色，各佔一半；但「不希望」的人應該佔了大多數，因此，當他一意孤行、宣告獨立參選之後，自然就引發了眾多的批判與譏彈。

從個人自由意志的表達，及民主選舉所賦予的權利而言，任何人只要符合《選罷法》的規定，無疑都是具有參選的資格的，這種「正當性」，不必質疑，更沒有反對的理由。

郭台銘當然是「可以」參選的，但是，「應該不應該」參選，卻又是一個問題。「應該」與否的考量，可以從參選的目的、局勢，及道德的正當性三個角度來評斷。

從「道德」的「正當性」來說，人所仰望的政治人物，「誠信」二字是最關緊要的，千金一諾，重於泰山，何況總統大位，非同小可，自不容前後顛倒、反覆無常的政客，涉身其間。郭台銘在參加國民黨徵召之時，已經三番兩次「保證」過，假如競選失利，絕對以其開闊的國際觀、豐富的科技與經濟經驗，全心輔佐優勝者；可結果甫出，場面話敷衍交代後，又重施昔年韓郭之爭的故技，一走了之，避不見面。其後更緊密布局、招降納叛，根本不將「誠信」二字放在眼裡，這次更直接宣布了獨立參選的決定。前後變化如此之急遽，己先不信，又如何能「民信之」？固然郭台銘可以有種種的說詞，挺郭的人也會替他多方辯解，但無論如何，其道德上的嚴重缺失，卻是無法遮掩的。這是一不該。

從局勢上說，目前民進黨的賴清德遙遙領先，如不意外，當可囊括約4成的選票，侯、柯、郭三人，鼎足而三，分潤之下，即便搶佔到30%，也無法與賴清德抗衡。郭台銘自詡經營有道，自應充分明白時勢，三位一體，充分合作，猶恐未必能有勝算，何況是三人爭奪，更將是個敗局、死局。趨勢既明，而猶一意孤行，同歸於盡的，怕是不止侯、柯、郭三人而已，是連全台非綠的選民都一起淪喪了。

即便郭台銘有迴天之力，足以挫敗所有的對手，當上了總統，握有了行政權，但是，他既無政黨，就不可能有不分區的立委；而至今猶未聞在區域立委上獲得了多少無黨無派者的參與和支持，充其量就是個光稈、跛腳的總統，又如何能推動得了政務？台銘又有何德何能，可以穩定得了混亂的政局？這是二不該。

當然，這就牽涉到了郭台銘參選的「目的」何在了。郭台銘屢次以「主流民意」為言，且認定唯有「聯盟」才能達成政黨輪替、下架民進黨的機會。但是，他的獨立參選，反而是與此目的背道而馳的，豈不犯了邏輯上最大的謬誤？郭台銘是明顯了解「民意」的，也知道唯有「聯盟」，才有勝選的機會，但是，他誤以為自己才是「主流民意」所歸依的，且對「聯盟」的理解，是「聯盟」在他的旗幟之下，殊不知，從民調上看，在三隻小豬中，他不過只是個豬小弟，豈有老大、老二非要聽老三不可的道理？這是三不該。

郭台銘是全台第六的富豪，家財萬貫，區區4、5億元的競選經費，對他而言，真如九牛一毛。有錢絕對也有好處，尤其是如果願意揖注於對民生有益的事項，更是善莫大焉。我們不能說郭台銘是富家子弟，窮極無聊，將攸關全台灣2300萬民眾未來福祉的總統大選，當成一次玩票的豪舉，反正選輸了，不過回去做富家翁，還是一樣可以開開心心、快快樂樂地過日子。但是，卻也不免會懷疑，究竟他打的是怎樣的一個算盤。

有人強調這是郭台銘「以戰逼合」的策略，宣布參選總統之後，才有資格與侯、柯二人平起平坐，共商「三合一」的大事。如果真是如此，當然就未嘗不是件好事，也許反而真的能夠促成在野的聯盟，共同推出單一的組合，以與賴清德對抗。但是，這卻仍有一些疑慮。依郭台銘的思路走，則未來三人或許可以藉完全公開、公正的民調，選出一組總統、副總統的人馬。但是，郭台銘是否會願意在民調出來之後屈居副手？衡以郭台銘前面兩次的失信記錄，即便他信誓旦旦、指天劃日，恐怕也未必能取信於人吧？而且，最大的問題在於，如果「逼合」不成，那郭台銘騎虎難下，是該選還是該退？

未來2024的戰局，將是個「變局」，情況會如何變化，殊難逆料，而郭台銘這一步，無論其目的、策略為何，都是一著「險棋」，足以牽動大局，而又詭譎難料。民進黨固然見獵心喜，巴不得郭台銘「打死不退」，甚至已有人蠢蠢欲動，將發動連署協助，以落實郭台銘的競選，他們自然可以坐山觀虎鬥，輕而易舉地又拿下總統的大位。首當其衝的國民黨、民眾黨，在此變局下，情勢當然是更加危急了，又應該採取怎樣的應對策略呢？

郭台銘的參選，已遭致網路上眾多憤怒不已的網民的批判，甚至連「歷史罪人」的惡諡，都已先行扣上。其實，這是大可不必的。無論郭台銘如何「不應該」，他還是有「可以」的自由，再多的批判，甚至怒罵，都無法否認這個事實。更何況，他如果不在意所謂的「身前身後名」，笑他，罵它，都無法損傷其半根寒毛，又何必氣急敗壞，徒然顯得自己胸襟、視野的狹隘呢？

事已至此，最佳的應對方式，就是「放生郭台銘」，不必苛責、不抱期望，與他了斷得乾乾淨淨，便隨他愛怎麼玩，就怎麼玩吧！暴風暴雨，不可能是終朝終日的，重要的是，如何走出暴風暴雨的籠罩圈，穩定住自家的腳步。

在這樣的變局中，國民黨、民眾黨的腳步，也就應該作一些適度的調整了。情勢的危殆，或許更可以使在野的兩大黨體認出「合則雙美，分則兩傷」的道理，可以好好的依據兩黨各自的理念、主張，求同存異，相扶相讓，協力合作，以迎接未來的挑戰了。

如果兩黨真能如此，則此一「變局」，可能就是一個契機，將朝好的方向去變，至於郭台銘，就「放生」了吧！

（作者為退休大學教授）

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