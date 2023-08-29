今年的「台北上海雙城論壇」在上海舉行，身為蔣家第四代的台北市長蔣萬安率團參加，備受矚目；在兩岸官方斷絕溝通、台海兵凶戰危下，雙城論壇的交流更加凸顯了其重要價值。尤其面臨2024大選，蔣萬安此行若能圓滿，也可為藍營的選情加分。

29日蔣萬安在松山機場就表示，雙城論壇在兩岸關係中，傳遞了「和平的價值」以及「對話的迫切」。而同日，國防部表示共軍有12架次戰機、無人機逾越台海中線並侵擾西南空域，抵達上海的蔣萬安回應，在大環境越困難、越緊張的時候，越需要加強溝通、對話。蔣堅持「對話」的「和平牌」也避免了讓綠營見縫插針的機會。

自2010年起，台北和上海雙城論壇每年舉辦一次，第一屆在台北舉行，由兩市官員對話交流，此後每屆論壇由上海和台北輪流舉辦，期間歷經郝龍斌與柯文哲市長，雙方都派遣一級行政首長參與。就算在疫情期間，論壇也並未中斷，而是以視訊的方式舉行，可見兩岸之間對於交流的重視與堅持。

再者，雙城論壇的價值必須以結構的方式來解讀。當兩岸關係友好，比如在馬英九總統時期，可被視為錦上添花；反之，自蔡英文上台以來，兩岸情勢惡化，論壇則變成雪中送炭。

在民眾黨的柯文哲主政台北市期間，柯提出「兩岸一家親」的立場，讓雙城論壇得以延續。當時由於執政的民進黨拒絕兩岸交流，政府幾乎沒有與對岸對話的空間，而國民黨又在野，使得柯在兩岸官方交流上一枝獨秀。

在台北市重回國民黨執政後，加上疫情期間雙城論壇只能開視訊會議，此次蔣萬安親自率團赴上海與會，行前議員和企業界的反應都相當熱烈，最後還必須限制人數。由於國民黨是在野黨，台北市長乃當前國民黨最高階的政務官，透過此兩岸唯一的官方交流管道，不只可向對岸傳達台灣人民對於和平與發展的期待，也可展現國民黨在兩岸關係上的優勢。

據了解，此次雙城論壇的籌備期間，定調問題一直極為敏感，其中尤以九二共識為甚。尤其近期經歷中共軍演、對台貿易壁壘調查、ECFA傳出可能中止，與陸方禁我芒果輸入等不友好的行動，蔣萬安訪問上海時對兩岸論述的基調更是動見觀瞻。

除了蔣萬安的蔣家後代身分，也因正值選舉期間，更讓此次的雙城論壇更具多重意義。蔣萬安將此次論壇定調為「和平與對話」，並希望體現雙城論壇的對等、尊嚴、善意、互惠四個原則，往外推向兩岸互惠與繁榮。雙城論壇雖只是兩岸的城市論壇，但如果陸方能藉此場合對台釋出更多善意，將可使此次的雙城論壇發揮更大的作用。

（作者為亞太綜合研究院院長）