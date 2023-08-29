台電近年虧損嚴重，預估今年累積虧損高達4000億元，但今年正值選舉年，民眾不必擔心漲電價，因行政院已拍板明年度總預算案將編列1000億元挹注台電，只是增資貼補的都是你我辛苦的納稅錢。台電為何虧損的洞愈來愈大？國民黨立委王鴻薇29日舉行記者會給了答案，原來在蔡政府非核家園政策下，綠友友串起綠電蜘蛛網大賺綠能財，台電的虧損當然由全民埋單。

綠營光電弊案連環爆，最近「雲豹小公主」賴品妤引爆「綠色黨產」爭議，外界才恍然大悟，其父賴勁麟能身兼雲豹能源公司及其子公司共19家的董事長，貓膩就在政治獻金獨厚民進黨新潮流派系。消息曝光後賴勁麟雖已辭去雲豹及其子公司職務，卻痛批被特定政黨和政治人物抹黑，依然沒有清楚說明白，為何他能如此神通廣大身兼多職？

雲豹爭議甫平息，王鴻薇召開記者會指控行政院前政務委員鄭永金家族，聯手新竹小英之友會副秘書長古盛煇炒作綠電。依其指控內容，鄭、古兩人從2016年到2019年間成立9間綠能公司，成立時資本額僅5萬到10萬，幾年就轉眼變成數億元，暴利驚人。由於指控的9間天字輩公司大有來頭，內容勁爆，王鴻薇開記者會前就先發表「不自殺聲明」。

能源政策是2024總統大選重頭戲，民進黨總統參選人賴清德自豪在台南市長任內，大力推廣光電綠色能源是重要政績，卻因光電利益動輒上百億，驚爆88槍弊案且涉案者以「綠友友」居多，外界才赫然發現，光電已成了民進黨的「煉金術」。然而賴清德日前受訪仍強調，台灣現在備轉容量率維持在10%到15%，只要持續增加綠電開發，穩定供電不會有問題。

持平而論，台灣自有能源貧乏，面對全球氣候變遷，賴清德推廣綠色能源是正確方向，只是台電目前對風力發電及太陽能光電發電的躉購費率分別為每度7.03元及4.88元，再以每度2.63元出售給家戶用電，當然年年嚴重虧損。而綠電何時能迎來市場自由，又取決於政府躉購費率何時退場，背後牽扯龐大利益，民進黨不會輕易放手。

依王鴻薇爆料點名的關鍵人物古盛煇，不只是新竹小英之友會副秘書長，也擔任過行政院顧問，還與台南市前經發局長陳凱凌，共同涉入台南七股光電廠購地弊案被交保中。顯見光電弊案有如肉粽串，一拉就是整串綠友友。賴清德力推的綠色能源政策如無助台電財務，反而淪為綠友友淘金術，全民得繳交更多稅金，不然選舉年一過，恐要有電價大漲的心理準備。

面對王鴻薇指控鄭永金炒綠電套錢，綠營反批是為了選舉持錯誤舊資料冷飯熱炒，鄭永金也不予回應。但王的指控內容不只有具體數字，更高分貝點名是「民進黨九天玄女煉金術」，檢調單位應主動查明真相，否則不只影響賴清德選情，也讓國人更加質疑蔡政府「2025非核家園」政策，綠能占比20%不只讓綠友友大賺綠能財，更是造成台電年年虧損的錯誤能源政策。

（作者為大學教師）