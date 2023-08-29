由鴻海創辦人郭台銘造成的「郭董之亂」，在他宣布將以連署方式參選總統後，外界的反應大體分成兩種：真正企盼下架貪腐失能的民進黨、促成政黨輪替的民意莫不深感憤怒，批判郭此舉是親痛仇快；相對的是民進黨支持者則是心中竊喜不已，認為賴清德的當選等於又加了一道保險，綠營民眾更紛紛串連要為郭連署助勢。而郭台銘在記者會上的一段突兀出格的表演，更是不自覺地流露出他唯我獨尊卻不負責任的霸道本性。

以百萬股東風險為賭注

郭台銘在記者會上宣布參選總統，面對路透記者提問鴻海在中國設廠投資，如何扛住中國壓力？郭表示4年前已將鴻海經營權交出去，這期間他完全沒有管公司，「但如果中共說你不聽話，要沒收鴻海財產，我會說『Yes！Do It！』（好啊！都給你！）。」此語一出，現場郭粉立即爆出歡呼掌聲，戲劇效果十足。

對此，鴻海當天隨即聲明表示，鴻海不會參與政治，強調鴻海於1991年在證交所上市掛牌以來，目前有逾80萬名股東，公司是屬於海內外全體投資大眾所共同擁有，郭台銘4年前交棒就未再參與公司日常管理。結果隔天股市開盤10分鐘後，鴻海股價立受影響下跌2%。

兩相對照下，不難看出郭台銘真是站著說話不腰疼、飽漢不知餓漢飢，都說有錢人就是任性，但沒想到郭董還是踩在別人的錢上耍個性。他在現場霸氣沖天，為自己的總統夢加光環、添柴火，聲稱願意為台灣犧牲小我，視中共可能的制裁於無物，可卻是以鴻海近百萬股東的利益風險為賭注，這又算什麼英雄好漢呢！

而鴻海的聲明等於是給了郭台銘一記耳光，措辭看似給創辦人留了面子，但意思很清楚：一、郭董4年前便已沒有管理公司業務，目前雖仍持有鴻海17億股，所持有的股份比例超過12%，同時也具有1席董事，但鴻海不歸郭管。二、鴻海屬於百萬股東，郭只是股東之一。三、鴻海不參與政治，意謂鴻海和百萬股東都不能被郭董當成操作總統選舉的資本甚至墊背。

無論郭是興之所至，跟著信口開河，還是早有預謀，類似的表功早有前例，最有名的就是新冠疫情期間，郭台銘購買並捐出BNT疫苗這件事，而這也是郭此次捲土重來選總統最津津樂道的功績。有關郭台銘到底是否為了選總統才會買疫苗捐出，一直是各界爭議不休的問題，而隨著郭自己不斷的自我表揚、自曝內幕，郭台銘令社會以買疫苗做功德收買人心的感覺，也愈來愈濃厚。

買疫苗向台灣人要回報

按照郭自己的說法，蔡英文自始就警惕這是郭台銘選總統的敲門磚，所以先是以行政拖延阻撓，繼而拉來台積電、慈濟陪榜，目的就是要稀釋郭的功勞與恩情。

台積電、慈濟及鴻海／永齡各捐贈500萬劑BNT疫苗給衛福部，1500萬劑BNT假設購價為150億，郭台銘以鴻海和永齡基金會名義分攤1/3，也就是台幣50億，用50億買一張選總統的門票貴不貴？但郭用的可不是從私人荷包出的自己的錢，其中鴻海出約30億、永齡基金會20億，卻是由郭台銘一人居功。郭台銘買疫苗有問過股東嗎？當時他已離開鴻海2年，憑什麼動用鴻海資金買疫苗。

郭還加碼爆料說李大維曾帶口信「大小姐說，你還是不要買了」，而他為了表明心跡，甚至還寫了一封信給總統，表示可以「全家移民」做條件。幾經周折，結果郭一家並沒有移民，所以還有資格選總統，也能夠以此功德繼續向台灣民眾要回報。相比之下，台積電也不敢說是張忠謀買的疫苗，張忠謀也不會頻頻強調自己買疫苗的功德，可偏偏郭因為要選總統，接著就一直提醒大家別忘了他做的這件好事，搞到最後，為善要讓天下知，原來是有目的的。

說是為了下架民進黨而參選，可是實際做的卻是反助民進黨當選繼續貪腐；說要促成在野整合，實際卻是要侯柯整合到支持度最低的郭之下。郭不僅對不起鴻海的近百萬股東，更對不起所有殷盼撥亂反正、重振台灣生機的廣大民心。