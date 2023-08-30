「我們後續會嘗試在咖啡包裝的掛耳部分加入壯鄉元素，將我們生產的咖啡豆帶回台灣。」台青趙培淵近日接受記者採訪時表示。

來自台灣嘉義市的趙培淵在廣西創業多年，曾深耕化妝品、茶飲等行業。今年5月他與一同學習咖啡技藝的香港好友合作，在南寧開了一家以咖啡培訓和藝術展覽為主的精品咖啡店。因為喜歡希臘神話，他將咖啡店命名為「雷霆山」，常以各種主題形式的咖啡品鑒活動拓客，推廣咖啡文化。

並非「一拍腦袋」創業，為了從茶飲轉戰咖啡行業，趙培淵先後投入近20萬元人民幣，赴上海、成都等地參加咖啡考試培訓，取得IBS意大利咖啡師學校認證導師等多個證書。2019年其受台灣同學邀約在雲南西雙版納投資合辦咖啡廠，打造咖啡生產銷售供應鏈，每月咖啡廠出貨量在7至8噸。穩定的貨源保障，成了他開店的「基石」。

「我喜歡吃生搾米粉和扣肉糯米飯，廣西的美食給我帶來很多啟發。」趙培淵說。趙培淵喜好美食，熱衷打卡南寧的咖啡店，常在社交平台分享在桂生活。依據多年創業和市場調研帶來的經驗，他調配出多款咖啡飲品，迎合南寧人口味喜甜的特點。他認為，廣西南寧飲用咖啡的文化在「慢發酵」，南寧市常住人口多，咖啡店密度低，本地市場潛力大，但精品咖啡文化仍需「培植」。

受產地以及烘焙工藝的影響，不同地區的咖啡豆口感各異，風味萬千。趙培淵常年往返廣西和台灣兩地「尋豆」，購買市場上不常見的咖啡豆用以調配和鑒賞，豐富品鑒活動。此外，其鍾愛廣西山水，盼「聯動」台灣咖啡從業者赴桂舉辦咖啡文化活動。「廣西風景秀麗，我們可以將山水和咖啡文化結合，讓國際咖啡文化活動落地景區。」趙培淵表示。

如今，趙培淵以南寧的咖啡店為平台，孵化咖啡培訓模式，以咖啡沖煮教學等形式，相繼舉辦寶島季精品手沖咖啡等活動。談及未來，其欲在南寧設立專業咖啡認證教室，並代理大陸製造的磨豆機、咖啡機等咖啡生產設備，到台灣老家銷售。他坦言，創業需長久堅持，想把專業的咖啡理念帶到廣西。（俞靖）

（本文來源：中新網）