謝長廷護日本核輻廢水，等於是把民進黨的核神主牌倒過來說：「我是人，我『返』核」。

我寫了〈黑蝙蝠的子女〉，談到「空軍子弟小學校友會」來拜訪馬英九，2009年3月24日，馬講了「心裡話」的事。我本想先就此打住，繼續講「43年後，憶黃媽媽。」等的「黑蝙蝠」史話。因為馬英九批評我的話，涉及憲政法理，是個很大、基本的題目，要講清可出本書，乃就想先按下不表。

可是民進黨雲豹公主賴品妤假摔，說是「中天」記者推她；謝長廷護日本核輻廢水，說「微量放射元素對人體有益」；「陸委會」對大陸觀光客「名放實擋」，拒人千里之外，害到旅行業2700億的收入，「旅行公會」說這根本違憲，要上街抗議…，等等，又使我想還是要講，講馬話被台獨搞成反中氛圍，變本加厲的去禁言論自由，以致於弄得台灣省幾一敗塗地，大家都說要「反對戰爭」「不要做烏克蘭」。

台灣省，幾乎成了個「桔臀紋粉介殼蟲」。

14年前，馬英九公開講的「心裡的話」，是說他一向捍衛言論自由，但言論自由不是絕對的，如果有人去挑動族群，傷害人民的感情，這種自由不應該容許，應該譴責，而不應該保障。

任何人都不能拿言論自由，做為不當行為的保護傘，來挑動族群對立，否則社會就沒有是非…。」

馬這種不保障言論自由的話，是對憲法的重大解釋，等於回復了前已中止了的「臨時條款」，也是否定了民進黨一再主張的，鄭南榕要的百分之百言論自由。

這是對憲政的「名放實擋」。

照道理說，馬英九都出來罵郭冠英，等於是向台獨道歉。郭寫個228歷史文章的小事，還是用筆名寫的，就弄得執政黨一再低頭，郭被免職查辦，這該夠了吧？但民進黨卻不願見馬危機處理得脫，還要乘勝追擊，打到死為止。

黨主席蔡英文與前行政院長謝長廷都罵說，馬應在郭事發生後第一時間就譴責，等社會大肆批評後才站出來，時間太晚，沒有作為國家領導人應該有的格局與心胸，不能彌平郭事所造成的社會分裂。

蔡還用她不知所云的風格，Errr的說：「社會對郭有很多不同意見，是反映社會群眾對郭的情緒，馬應正視，不是指責其他人挑動族群。」

謝長廷則說：「郭身為駐外官員，卻發表充滿仇恨、鄙視和敵視台灣的偏見，是最典型的分化族群。馬政府拖拉遮掩，意圖包庇，若非有志人士勇敢抗爭，不會有免職的處分，馬看不出有絲毫化解省籍矛盾的誠意。」

還有：「省籍問題是台灣社會不敢面對的真相，應攤在陽光下真誠討論，才能真正化解。少數外省權貴是省籍對立的獲利者，有足夠動機縱容挑撥對立，其言行應特別接受監督，其中打著「反對挑撥族群」而進行挑撥族群的人，言行不一，更應受批判。」

而現在，謝長廷又媚日詠核，講出心裡話「放射對人好」，那我想，當時他怎不說：「微量省籍問題對社會有益？容忍高級外省人也是台灣人值得驕傲之處？台灣國民怕什麼？」

27號周日下午兩點，一位做過總統侍從武官的朋友，約我在「國軍英雄館」見面，談如何推動「台灣不要戰爭」的議題。

我到的時候打起大雷，東區一片黑暗，101模糊難辨，我就拍了幾張總統府背面的照片，我知道這裡有好景。看到中國旗還在府頂揮展，國史館、司法院也有展旗，我很感慨。這裡過中華路的東本願寺，本來是「台灣保安司令部」，旁邊還有警總，現都撤銷了，憲兵第四團還在。但是抓匪諜的幽靈未去，只是成了「綠色恐怖」，用輻射網路，更嚴密不漏。

（圖／郭冠英提供）

（圖／郭冠英提供）

5點出來，大雨過去，太陽大，到西門町口，全是台獨、日本，還有烏克蘭的旗幟，聲勢浩大。標語寫著：「廢除中華民國外來體制，台灣新國家，終結400年的殖民統治。」

那我想，當年我也這麼講，會不會還被馬英九說是：「言論確實非常偏激、歧視，因此不分藍綠都一致譴責，郭身為公務員，卻言詞反覆、欺瞞長官，已經有虧職守，確實是不適任，新聞局做出明快、恰當的懲處，值得肯定。」

蔡英文、謝長廷對馬的這些「心裡話」，會不會還認為不夠，說要及早、從嚴懲處呢？

還有，那與我講同樣話，要「愛中國，不愛台灣」的「愛國同心會」，怎麼他們都不見了呢？他們不是公務員，該有點講愛國言論的自由吧？怎麼這麼點微小的愛國之音，還被人視為神經病的，現在也沒有了呢？萬綠叢中一點紅，總要容忍點吧？

結果是，他們被迫害的更慘，住在「紅樓」附近的愛國會長周慶俊，就是為了「紅」，被指為通匪，與秘書長張秀葉，都被「國安法」起訴，像向心一樣。結果周慶峻染疫死了，張秀葉入黑名單。妳敢回來看看？

台獨已完全竊政，怎麼還「萬山不許一滴濕」？

政評人洛杉基，在推介「謝長廷助日硬拗」的《中時》評論時說：「希望蔡政府對謝長廷，也採用馬政府對待郭冠英同樣的處分，才算是公平。

否則任由一個助日害台、出賣國土（釣魚台）的小丑，在國外丟人現眼，不是對不起那個沒有害過一個台灣人，只是說錯一句嘲諷自己話的郭冠英？

當年，郭冠英被馬政府撤職查辦，是因為在野黨及媒體，每天攻擊馬政府，讓馬政府受不了；如今的在野黨，難道還在溫良恭儉讓，不敢對菜政府嗆聲，任由謝小丑為所欲為？

這種軟腳蝦在野黨，還妄想明年奪回政權，恐怕是緣木求魚；人家看你衰小啦！

既然綠官說『微量放射元素對人體有益』；民進黨還在反核反個P？

說出這句鬼話的綠官，根本不是人；

不是人，怎麼還反核？」