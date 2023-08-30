美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）27日起展開為期四天的訪中行程，29日分別與中國國務院總理李強、副總理何立峰和文旅部部長胡和平會面，尋求建立穩健的美中雙邊對話機制，並展開一系列合作。外媒指出，雷蒙多是拜登政府訪中的壓軸官員，將為再次舉行的「習拜會」鋪路。

自美國前總統川普掀起中美貿易戰以來，近年兩國雙邊多項對話機制中斷。雷蒙多28日與中國商務部部長王文濤會面後，兩國同意啟動出口管制法訊息交流，並啟動新的商業問題工作組，將由副部長層級每年開會兩次，首次會議訂於2024年初由美國主辦；另出口管制訊息交流機制則由助理部長層級出席，首次面對面會議29日在中國商務部舉行，雙方希望藉此一平台確保美中之間維持開放的溝通管道。

路透報導，李強29日會見雷蒙多時強調，良好經貿關係不僅有利於中美兩國，也有利於全世界，中美經濟關係是兩國之間穩定的「壓艙石」，希望美方與中方相向而行，拿出誠意，採取切實行動，維護和進一步發展雙邊關係。

雷蒙多指出，此行是為傳遞美國總統拜登的訊息，強調「美國不會在保護國家安全方面妥協，但永不尋求與中國經濟脫鉤或阻礙中國經濟發展」。中美必須共同邁步，解決全球關心的問題，並希望與中國在氣候變遷、人工智慧和芬太尼危機方面合作。

華爾街日報報導，中美雙邊對重啟對話釋出善意，雷蒙多此次的重要任務之一，就是為有望再度舉行的中美領袖面對面會晤鋪路。外界預期，「習拜會」可能於11月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）第30次領導人非正式會議期間登場。