兩岸的憲法都認為台灣是中國的一部分。台灣人口不到2400萬，面積不過3萬6千平方公里，可謂蕞爾小島，卻成就驚人。從經濟與科技看，台灣工業與農業發達，始終是世界第20大左右的經濟體。從人文與文化看，台灣在大陸之外，也扮演了傳承和發揚中華文化的不可或缺而相得益彰的一部分。台灣人、溫州人、福建人、廣東人等都有在 「口袋沒幾毫，語言是雞同鴨講」的情況之下，卻能到海外打拚，作成大生意的傳統。台灣的自然風景也是美不勝收，比喻寶島台灣為童話世界裡的白雪公主，實不為過。

可惜兩岸現在的局勢，令人擔心台灣會否淪為外國干涉兩岸從中漁利的藉口。近40年來美國共107次宣布對台總金額約達675億美元的軍售，加上從其他國家購買武器的巨額開銷，都是由全民買單，長此以往，恐怕子孫後代的負擔將會更重。

新聞報導稱美台簽署了《21世紀貿易倡議》, 據此可由美國提供資金或貸款給台灣，以便台灣購買更多美國產品，該倡議對台灣是利是害，眾說紛紜，但總有人會懷疑這像是阻止中國統一的一種手段。

中、美兩國是全球唯二的經濟與軍事都舉足輕重的強大國家，如今外國若要直接下場以武力干涉阻止中國統一的做法已是難上加難，因此只能用其他經濟和軍事層面的變通方法，把台灣往死裡推，令台進退兩難。而台灣每年約有40%的外貿源自中國大陸，且對大陸享有巨額外貿順差的同時，台灣卻對二戰向中國投降的日本付出巨大的外貿逆差，且竟然還要看日本臉色，不僅是豈有此理，台灣漁民更是叫苦連天，令人憤慨，凡此種種，若無因應對策，台灣的日子會越來越不好過。

其實台灣大可不必聽任外國勢力驅駛，因為台灣既可以被譽為白雪公主，就有七個「小矮人」的呵護當差。以下是一種對七個「小矮人」的看法。

第一個保護台灣的「小矮人」就是兩岸人民血濃於水：兩岸人民同文同種，中國人不打中國人。

第二個保護台灣的「小矮人」就是媽祖信仰：儘管大陸是不相信牛鬼蛇神等迷信的無神論，但其憲法明文規定人民有信仰宗教的自由。例如兩岸靠海討生活的，都有許多媽祖信眾，這個信仰形成了一股割不斷的兩岸之間的人民纜繩。

第三個保護台灣的「小矮人」就是兩岸的文化心心相印：兩岸的文化都是經由中國先祖們和2000多年來書同文車同軌的同一基礎發展出來的。台灣雖曾經被外國侵占掠奪並企圖奴化近兩百年之久，但這根本無法磨滅中國人數千年的民族烙印。

第四個保護台灣的「小矮人」就是中國文化與文明在台灣的歷久彌新：中國人的文化與文明，曾經在大陸遭受到文化大革命極左派的愚蠢、無知、甚至不可回復的浩劫，在台灣卻鮮受文革影響，實質上在台保存了很大部分的中國文化與文明。

第五個保護台灣的「小矮人」就是故宮的精品受到保護：中華民國政府在抵抗日寇侵略及後來播遷台灣之際，把成千上萬件北京故宮的精品，轉輾保護起來，除了途中被日本掠奪或肆意破壞的，其餘大都珍藏於台北故宮博物院的深山庫藏之中，這讓一部分中國民族的物質文明，在台得到妥善保護，使其不再受到戰火的波及，這是兩岸都樂見的。

第六個保護台灣的「小矮人」就是聯合國的工具：中國大陸最近加強了相關國家安全法律的解釋，猜想大陸對公開聲稱是台獨的人士，說不定還有其他沒有宣布過的招數，聯合國現有196個成員國家，估計中國大陸與214多個國家或地區有外交或商務關係，想這些國家大都與國際警聯（Interpool）有成員關連，在與中華民國有邦交的國家之中，恐怕也有不少是與國際警聯有成員關連的，他們大多有捕捉國際警聯所通輯的人物歸案的義務。倘若大陸果真要通過國際警聯指名道姓宣布要通輯某些人，這將讓不少台獨人士除了留在台灣，在國際上將是寸步難行的，這影響力對緩和兩岸現在的緊張關係反而是有利的。

第七個保護台灣的「小矮人」就是兩岸的統一有質量與緩急的空間：民意調查顯示超過50% 的台灣人民是不贊成充當外國棋子而與大陸針鋒相對的，民意調查更顯示14多億大陸人民壓倒性的反對台灣獨立。值此中國大陸正在盡力轉化構建人類命運共同體的願景為現實、追求不讓任何一個國家在世界現代化進程中掉隊的理念與落實之際，以為佐輔，大陸正在啟動一大批高品質的國際合作重大項目，例如擴大金磚成員國、加強一帶一路建設與經貿、中國非洲互助、中國空間站的國際科學合作、北斗衛星全球導航等，其工作量之大，可謂日理萬機。人們此時或可猜想大陸似未要立刻與台灣完成統一，反而是在耐心地等候台灣回歸。今台獨勢力若想立馬與大陸翻牌，豈非雞蛋碰石頭的不智？

話要說回來，中國人的老祖宗早在易經說過，「天澤履，乾上兌下」，綜上觀之，只要不去碰以上這七個保護台灣的「小矮人」的紅線，台灣人民就可安居樂業，安啦。（作者為航太工程師）

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