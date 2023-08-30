遙想4年前，韓國瑜贏得國民黨初選，代表競選總統，當時他所打敗的，就是郭台銘，而當時放棄國民黨榮譽黨員，棄團結整合於不顧，跑到親民黨、民眾黨各自輔選，最後導致泛藍分裂而大敗，也就是他親手造成。今年5月17日在國民黨中常會上徵召侯友宜的前半個小時，郭台銘所發出的臉書文章：「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架！」這樣的承諾，在郭台銘口中是如此廉價。

5月30日，郭台銘在金門與柯文哲同台，甚至在晚間跑到柯文哲的民宿，兩人手牽手一起看海，還說出：「我和柯文哲山盟海誓」、「月亮代表我的心」。這些讓不少人看到一點期望，看到在野勢力的團結合作可能。但隔一天的郭台銘卻說：「昨天晚上的事都忘記了」。

「郭董的嘴，騙人的鬼」，實在難以想像，這樣出爾凡爾的人，言而無信的人，如果當選中華民國總統，成為國家最高領導人時，國際或者兩岸的關係，會被他這樣的行為帶到哪個萬丈深淵！

攤開郭台銘的各種政策，包含0～6歲國家幫你養等等，證明了鍋裡沒料，這樣的大撒幣政策難道要台灣「欠債玄孫」？雖然是最有錢的企業家，但難道郭台銘當選後，要把私產全部投到國庫，用自己的錢實踐這些政策？

中華民國最需要加強國防政策，不只是要治標，更是治本。郭董宣稱的8萬機器人大軍確實有機會解決兵源不足的問題，但機器人不只有AI的科技道德問題，還有政府不知道又得花費多少「特別預算」，舉債建軍。最近國人已經非常憂慮民進黨前瞻計畫「債留曾孫」，難道郭台銘打算讓台灣「債留玄孫」？

在與台北市士林區的里民座談會，郭台銘為了和柯文哲做出區別，在關渡平原土地問題上喊出了：「柯市長不做，那就我來做好不好？」。在這邊筆者要鄭重提醒郭董事長，2024所競選的職位叫做「中華民國總統」，而非「台北市市長」，若您想解決市民需求的話，還是建議您去找蔣萬安市長。

郭台銘從決定參與國民黨總統初選至今，團隊裡裡外外，甚至在地方上的支持者，基本上圍繞著的都是一群「牛鬼蛇神」。其中包括屏東縣議長周典論、彰化縣議長謝典霖、以及亂喊下架國民黨的苗栗縣前縣長徐耀昌。郭董難道不覺得奇怪，自己喊出主流民意大聯盟，但身邊除了本就不被中間選民偏好的國民黨叛將，就是名不經傳的小咖，這種團隊組合何以說服選民支持？真的百思不得其解。

而作為台灣的國家領導人，在這樣兩岸關係、區域局勢最為危及之時，最需要的就是有明確「國政方針」、「外交路線」。結果郭台銘在前陣子的訪美行程，根本沒見到身為一位總統參選人應該見到的美方層級官員，郭董如果對美關係只能經營到這種程度，中國大陸那邊又看不出有什麼政府人脈，兩邊都不通，無論在野哪一個光譜上的人應該都支持不下去。

郭董最近說，他要當「豬小弟來團結兩位豬大哥」，可是郭董的民調甚至是3個人當中最低，四腳督敬陪末座，有什麼資格來說要整合大家？郭董自己又在兩邊都有背信忘義的紀錄，要當協調者，也要是信得過的人吧？你可以舉起整合的大旗來說服兩位「豬大哥」？還是要謀自己的政治利益？或許到最後郭台銘可以騙得過自己，但看來是絕對騙不過豬大哥跟豬二哥，甚至再這樣搞下去，就是三隻小豬一起被大野狼生吞活剝。（作者為工程師）

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