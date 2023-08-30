最近以來，韓國反對日本自24日起將已處理過的核汙水每天流放至太平洋，結果演變成全國反日運動，不僅朝野在國會對立，並且韓國人民也分成兩半，意見分歧。

自總統尹錫悅執政以來，韓日關係在尹錫悅和日本首相岸田文雄的幾次面對面握手言和之後，不可否認明顯有改善。尤其，美國總統拜登最高興，一方面透過大衛營會談順利促成美韓日成為亞洲的「北約」，另一方面有助明年美國總統選舉行情。

但韓國民主黨的立場與態度則不是這麼一回事。目前，該黨與中共形成「政治一體」，尤其自民主黨代表李在明和駐韓大使邢海明在官邸聚餐後，民主黨與中共變成難兄難弟，形成共同對付美日韓3國。

日本排放核汙水，嚴格來說是「科學」問題，不應該是國際「政治」議題與「反日」運動。韓國保守派媒體則指出，中共在東海的核電廠排放的汙水問題，比日本嚴重50倍以上。為何民主黨遇到中共就禁聲。

此刻，民主黨藉機走上街頭，其主要目的是為李在明「保命」。目前，盛傳9月或10月韓國檢方準備起訴後逮捕李在明入獄。因此，李在明為壯大聲勢繼續抵抗尹錫悅，甚至，有人預測這場戰，會延續到明年4月國會議員選舉才能結束。

美國和日本都很清楚目前韓國的政爭和對立的真正原因，不是純為排放核汙水處理單純問題，因此盡量採取不介入。尤其，駐日韓國外交人員從大使以下都閉嘴不談此問題。

各國都知道一向站在美國和日本立場的台灣來說，保持沉默或許是最佳良藥。 沒想到，被國人稱為「助日代表」的謝長廷，此時居然說出微量輻射性對人體有益，以國人平時去北投洗溫泉來證明，簡直文不對題，鬧成國際笑話。

記得過去陳水扁時期有位國民黨黨棍，「毛遂自薦」是韓國問題專家，進入外交圈成為駐韓代表，此人把外交人員都當成「貪贓汙吏」，一到任，就要求下屬寫報告為何賣了代表專用賓士車和釜山領事官邸等。這些都是經過外交部電報指示辦理在案，不可能由前任代表或某一個人私自處理。

結果，因「國有財產土地案」與當地華僑發生糾紛，在韓國華僑史上，首次代表率領館員舉牌走上街頭，與300名華僑對抗，驚動首爾鎮暴警察也出動了300人維持現場秩序。

外交部眼看事態嚴重，立即調回此人，這場丟臉的鬧劇才告一段落。一場外交醜聞發生後，外交部得到教訓，決定今後絕對不派「自稱韓國問題專家」的人出任駐韓代表，迄今，外交部履行諾言。

蔡英文為安撫民進黨內的派系，不惜折損外交人才，長年以來靠這「名嘴」謝長廷在外交前線，不僅屢屢製作問題 ，對台日的正常外交運作，弊多利少。該撤換了吧！（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※