過去半個月，整個在野陣營幾乎只忙著討論一件事：要不要喝咖啡？約到現在，侯友宜自曝從未接到消息，柯文哲則是寧可罰站25分鐘，也不願羊入虎口喝郭董奶茶。團結咖啡，儼然變成「走味的咖啡」，但郭台銘似已成功將在野陣營間的信任感揮霍殆盡；他的參選意義，恐怕已經不是下架民進黨，而是下架在野黨。

喝咖啡並不難，難的是有沒有心。回顧過去這段時間，外界可清楚看見郭台銘是真心誠意約喝咖啡，抑或居心叵測設局擺陣？

8月17日，郭台銘首次公開邀請侯友宜、柯文哲一起喝咖啡，表示要在主流民意框架下談合作，一起打敗「大野狼」賴清德。到了19日，郭台銘突然翻臉，稱在野兩個黨都把他當敵人，要求公開辯論。

但8月24日，郭台銘又改口自己不喝咖啡，比較喜歡喝奶茶，因此隔天25日，就隔空向柯文哲喊話「我等著他趕快打電話來」；直到27日，郭台銘被問到三方是否將在30日碰頭，他點了點頭，未料隔天就宣布參選。當木已成舟，媒體詢問侯友宜何時要與郭、柯喝咖啡，他才終於證實，「從來都沒有接到消息，不知道從何而來」。

換言之，郭台銘的咖啡秀，就像與柯文哲當初在金門十指緊扣，已從「山盟海誓」變「昨暝歹勢」。

不可諱言，這杯咖啡若喝得成、談得攏，當然值得等待；問題是，從結果論，郭台銘恐怕是想藉此動作，向選民展現他有能力扮演整合在野的「桶箍」，以鋪陳接下來「先讓大哥當4年」的劇本。

2019年，郭台銘背棄初選承諾，批評韓國瑜只會跳針發大財，丟下一句台灣人不會認同迂腐的國民黨就宣布退黨；4年後的今天，他不僅再度撕毀「盡最大努力支持侯市長」的初選承諾，更擴大打擊範圍，一面裂解國民黨，一面爭取併購民眾黨，導致整個在野陣營從5月中以來終日陷入「整合」問題空轉。

如果在野黨面對2024是贏到有剩，就算四咖督也能笑納執政，大可繼續沒營養的陪郭台銘玩下去。但，實際情況真允許侯友宜、柯文哲如此揮霍？

同樣這段時間，賴清德的「信賴之友會」在全台遍地開花，甚已擴及海外，建構密不透風的組織部隊；陳建仁內閣的撒幣政策更是百花齊放，後勤物資源源不絕地往前線送去。所以，35%的地板支持度，絕非天下掉下來的禮物。

當民進黨已從去年九合一敗選回神，枕戈待旦，軍容壯大到足以「拎杯吃剩飯等你」，請問侯友宜、柯文哲，還有時間陪郭台銘喝咖啡消磨僅剩不多的黃金備戰期嗎？

郭台銘到底是要喝咖啡，還是吃豆腐，被搞到雞犬不寧的國民黨與民眾黨，不能再鄉愿的自我安慰。如果繼續被郭台銘與搧風點火的民進黨牽著鼻子走，搞到連喝杯咖啡都得看人臉色，一場沒有議題主導權的選舉，選到最後，也只會是老二、老三的位置更迭。

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