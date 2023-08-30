台北市長蔣萬安赴滬參加雙城論壇，一如預料地得到陸方禮遇性的規格接待。在蔡政府執政兩岸情勢緊張未減的現狀下，能獲此殊遇更顯難能可貴。除凸顯陸方對蔣萬安所代表的兩岸和平路線未來性有高度期待外，同時釋放出近期難得的友台訊息，此是民進黨執政至今難見的和平氣氛，值得台灣民眾詳加關注此行。

尤須一提者，蔣萬安確實把握了參加雙城論壇的機遇，大膽在「城市外交」的基礎上，再向上建構了兩岸和平對話的交流框架。例如，蔣提到《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）對兩岸關係的重要性；同時提到兩岸近來頻繁的貿易摩擦迫切需要對話機制來解決。

顯見蔣不僅並未「自我限縮」將雙城論壇局限成市政層級的對話框架，更嘗試在不違反現階段中央法規的規範下，以行動來創造契機，殊為難得。

如情況許可，蔣萬安更可進一步思考在雙城論壇過程中，主動提及並詮釋「九二共識」的價值。一則，九二共識確實提供了馬英九政府時代兩岸關係正常化的榮景，蔣的銜接必可得到藍營支持者的情感認同；次則，蔣仍是市長，尚不用承擔問鼎總統階段的抉擇包袱，趁此行讓陸方與台灣民眾看到蔣有GUTS的一面，有助於蔣萬安逐步厚植兩岸關係的政治資本。

事實上，市政問題也可以是深化兩岸關係的突破點。「熊貓外交」向來是陸方展現政治善意的「戰略武器」，台北市動物園現有3隻大貓熊。原本大貓熊家族中，團團罹患腦瘤病逝，目前三位成員為18歲圓圓，以及2個女兒9歲圓仔、6歲圓寶。其中圓仔、圓寶都有繁衍的需求。

如在北市動物園的軟硬體條件許可下，蔣萬安不妨藉雙城論壇盛事當前，大膽向陸方相關人士表達再次引進大貓熊的需求，相信陸方會樂觀其成加以成全。

題外話，中國現代「熊貓外交」的濫觴，正是開啟於宋美齡代表中國政府向美國由政府支持的民間機構救濟中國難民聯合委員會贈送一對大熊貓，以對其救濟二戰中的中國難民表示感謝。

讓蔣萬安用大貓熊重新連結兩岸幾近失聯的官方性聯繫，也象徵著蔣延續了82年前宋美齡開啟「熊貓外交」的歷史精神。其意義之重大，值得雙方深究辦理。

用雙城論壇創造各種創造性的兩岸關係，是蔣萬安此行的箇中要務。建議蔣市府應善用平台，為台北市政與兩岸關係同時尋求突破點，才不枉前人開辦論壇的苦心。（作者為自由撰稿者）

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