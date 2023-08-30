im.B吸金詐騙案29日偵結，主嫌曾耀鋒7年間，涉嫌以假債權吸金逾90億元，依違反銀行法、組織犯罪條例、詐欺、偽造文書及洗錢等罪嫌被求處重刑，這種天文數字詐欺，受害人數超過5000，形成嚴重社會問題，令人更難以想像行政院副院長鄭文燦也涉足其中，成為詐欺幫凶。而同一案，台北地檢對鄭文燦則另案調查，這不能不讓人想起蔡英文政府甫上任，即透過立法院將特偵組這個單位撤消，現在回頭看，其實這不是蔡政府早為貪官鋪好路、架好橋？現在如果鄭文燦不離開行政院副院長一職，隸屬法務部的台北地檢，有幾個檢察官敢起訴直接管著法務部的頂頭上司副院長鄭文燦？

想起馬英九政府當時行政院秘書長薛香川，因在晚上飯店陪95歲的老岳父吃父親節的晚飯，飯後又忙公務到深夜十二點半，第二天一早又搭當天第一班也是最後一班高鐵陪院長南下勘災，但是仍被民進黨攻擊而自動請辭，今天鄭文燦涉im.B吸金詐騙案，竟然恬不知恥，八方吹不動，老神在在不辭，你要台北地檢如何辦？鄭文燦與薛香川相比，誰無恥不是很明白了麼？

台灣已經是詐騙王國，絕非是誇大其詞，有人說台灣2300萬人，哪一位沒有接到過詐騙集團的電訊？除了剛生下來的嬰兒。一個以詐欺聞名世界的國度，怎麼可以說自己是民主國家？民主到人民沒有辦法不受詐欺集團的騷擾與欺騙？更扯的是民進黨政府搞出一個數位發展部，到底是幹什麼？幹了什麼？撲朔迷離，讓人一團霧水！只見電信詐騙比不設數位部前還有增無減。

im.B是做一種無本生意，利用網路P2P媒介，誘人入彀，再利用政商關係取得廣大投資者的信任，撈得盆滿缽滿，詐欺集團賺錢了！政界高、民代賺錢了！但留給社會敗壞無恥惡劣的風氣，才是令人擔憂的地方，社會確實是病了！詐騙的技術推陳出新，舊瓶換新酒，在台灣處處都是陷阱，不小心就掉到鱷魚潭中，遇到大鱷吃人。

「竊鉤者誅，竊國者侯」，現在不但竊國者侯，竊鉤者也不誅，政界高官繼續透過選舉，欺騙人民選票，取得政權，然後繼續與詐騙集團勾結，一起騙取人民。如騙取人民財產為詐騙集團，試問滿嘴「愛台灣」騙取人民選票的政黨，是否也是另類詐騙集團的一種？

im.B負責人及一干從犯，現在已經都被起訴，但詐欺罪一般而言是輕罪，而且顯然已經開始脫產，這麼多天來，未見政府涉案高官及民代被調查收押起訴，是不是有網開一面之意？看來受害人只有祈禱的分。（作者為作家）

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