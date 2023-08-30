陸委會上周突然宣布大陸籍人士得申請許可來台觀光，及恢復陸籍旅遊團來臺，霎時間台灣的旅行業者就差沒放鞭炮慶祝，大陸方面的組團社也一直在查證新聞的真偽，但細看內容之後，才發現要恢復的是從第三地前來的陸客來台，而陸籍旅遊團只是陸委會的片面宣布，仍然叫旅行業者空歡喜一場。

陸委會宣布許可來台觀光的對象，所指「第三地」是指旅居大陸以外、海外留學、香港及澳門的大陸人民，也就是說並未開放大陸籍身分人士可直接來台，旅行業者指出，如果已經移居大陸以外國家的人士，一般會使用該國護照入境，會持大陸護照者相當少數，因為就怕入境徒增困擾。

陸籍人士經「第三地」來台也並非首例，在兩岸尚未正式開放直航前，2002年扁政府時代也曾透過第三地入境來台免簽的旅遊方式吸引陸客，不過開放當年僅有2000多人真正持大陸護照入境，返回時也必須先飛第三地再回到大陸，後來人數逐年增加是因為大陸大都是以參訪團名義來台。

9月1日起除恢復第三地大陸籍人士來台觀光以外，陸委會還自行宣布恢復兩岸旅遊團解禁，初期規劃大陸組團來台的旅客為每天2000人，以一個月為準備期，並視陸方回應再確定實施日期，熟知兩岸旅遊的旅行業者說，自2019年8月大陸暫停大陸居民赴台以後，陸委會恢復，也要大陸解禁才有用。

陸委會在恢復陸客旅行團還有一項但書，是陸客團開放，才會准允台灣旅行社組旅遊團赴大陸部分，依對等原則，適度調控前往人次，初期也以每天2000人次原則，暗指陸客團不來，台灣就不能組團前往。

兩岸民間旅遊交流，從2019年8月跨越疫情迄今已經暫停超過3年，疫情過後，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會，與海峽兩岸旅遊交流協會積極協商爭取開放仍無具體時間表，大陸文旅部又自今年二月起陸續幾波恢復大陸人士可前往共138個國家觀光，卻獨漏台灣。

陸委會說恢復兩岸旅遊，顯然仍只是片面宣布而已，事前並未透過海基會或觀光小兩會進行協商，把球做給大陸官方，多有算計實在對開放兩岸交流並無實質幫助。

（作者為資深媒體人）