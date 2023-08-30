郭台銘參選既然已成為定局，再多的批判，恐怕也是無濟於事的。

不必再以「誠信」相責，更不必誇大其將成為「歷史罪人」，就是「不誠不信」，又有誰能奈得了他何？他又豈會在意會不會成為「歷史罪人」？

民主的弊病，在郭台銘身上是充分顯示出來了，其實就是不折不扣的「選錢」而已。

國民黨當初何以要將曾經背棄、痛罵自己黨部的郭台銘納入徵召範圍？豈非就是著眼於其富可敵國的貲財，期待能對財政捉襟見肘的國民黨有所揖注？

為何藍營有些小雞、地方勢力，會選擇靠邊站，明裡暗裡支持郭台銘？如果郭台銘不能提供揖注，誰會理睬他？

何以還是有不少民眾挺身而出支持郭台銘，豈不是就因為他坐擁巨貲，就誤以為他可以由商轉政，水到渠成？

郭台銘落居民調尾端，卻信心滿滿，自居為「主流民意」代表，要求其他人奉他為尊，豈不是正仰仗著其雄厚的財力，足以「財勒」他人？

說什麼「誠信」，講什麼「歷史罪人」，罵得再凶，其實都是空話，對他不會有任何作用的。

「老子有錢」，「老子就是要任性」，總統選舉經費上限是4.7億，郭台銘身價數千億，就是拿出十倍，又豈會手軟？即便未來沒能當選，還是可以繼續回到府邸，當個人人奉承的富家翁，豈非也是玩得暢快淋漓？

無人能管、無人能制，有錢就可任性，有錢就可喚雨呼風、頤指氣使，台灣所謂的民主，不是政二代，就是富二代當家，政與商，相勾連，升斗小民的選票，其實一點都不「神聖」，反而是為人作嫁的幫凶，這才是最大的悲哀。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※