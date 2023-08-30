我沒有在台灣打疫苗。更沒有打BNT。所以，我很肯定我沒有欠郭董，不用接受情緒勒索。郭台銘慷鴻海股東之慨，買BNT疫苗，然後要求台灣人感激他。問題是，買BNT疫苗的，有台積電500萬劑、慈濟500萬劑，跟鴻海+永齡基金會500萬劑(鴻海1億美元，永齡7000萬美元)，而衛福部也買了700多萬劑。

鴻海是上市公司，掏錢的是鴻海股東，決定的是董事會。可是跑出來，一天天要別人感激的，要利用疫苗買選票的，卻是郭台銘。郭台銘還說「從沒花錢花得這麼開心」。問題是郭台銘根本沒花錢。

慈濟跟台積電捐疫苗，大家看到，沒有意圖。郭台銘不是花自己的錢，卻要收割選票。但這其實只是其一。

郭台銘還在買BNT疫苗的過程，建立了自己的商業聯繫管道。去年，郭台銘出來叫，說為什麼政府不肯再買更多BNT疫苗？害他媽媽打不到BNT次世代疫苗。人家告訴他，民間捐的，跟政府買的BNT疫苗，總共2200多萬劑。莫德納跟BNT一樣是mRNA，也是美國疫苗，而且姿態沒有BNT高，所以台灣後續買的，都是莫德納。但是郭台銘就是不接受。

其實我個人是很反對mRNA疫苗的。因為這種技術路線，對人體的影響，沒有足夠長期的研究與結論。但就算是崇拜美國，崇拜mRNA吧，有必要「給我BNT，其他免談」嗎？

原來，郭台銘跟BNT洽談時，竟然拍胸承諾要買3000萬劑。問題是，他憑什麼幫台灣承諾3000萬劑？

郭台銘喜歡BNT，為BNT喉舌，跟BNT有更多長期合作，也很正常。包括BNT第一個亞洲癌症疫苗試驗地，要在台灣。但是他喜歡BNT，是他的事。不花一文錢，要市恩，要換選票，當然，也是他的權利。（作者為作家）

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