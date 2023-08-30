中國性（Chineseness）是中國人的本性和底蘊，指的是歷史傳承與文化思想、中國宗教與民間信仰、中文漢語和各地方言、中醫中藥中菜及中國武術，以及中國人的家庭觀、人生觀和國民性。燦然大備，不能一一盡舉。

目前海外各地有5000萬以上的華人華僑，其中不少人以炎黃子孫為榮，他們嘔心瀝血，聲傳言教，傳衍中華文化的血脈，弦歌不輟！但也有一些人自慚形穢，自貽伊戚，甚至數典忘祖，反華去中、辱沒先人。他們只想祛除自己的中國性，卻想丟又丟不掉！這不僅是由於種族基因所致，同時也是由於族群性的文明根底，很難泯滅。

在過去40年裡，由於東亞四小龍崛起，以及大陸快速成長，許多人以為中國很快就將取代美國成為另一霸權。其實這是因為美國花了太多錢在軍火工業上，結果又打不贏，不得不發巨額美債向各國借錢。另外每年還要付上8千多億的美元持續對外征伐的任務，造成沉重的預算赤字和財政負擔。但美國迄今仍享有美軍、美元和意識形態三大霸權。

至於中國，則是「全球南方」的領袖，也是開發中國家最重要的成員，但並非另一霸權。它強調國際合作，互利共贏，也絕不稱霸！質言之，未來將是一個多極化世界，群倫並舉，不再是冷戰時代的兩極對抗，也不會是1990年代以來的單極獨霸。

但美國人害怕中國崛起，不斷鼓動盟友仇中反華，整軍經武，企圖延續唯我獨尊、美國第一的局面。美國人心知肚明，真正的問題核心在國內的種族衝突、族群傾軋、貧富懸殊，以及政治、經濟、社會的兩極對立。也就是禍起蕭牆之內，卻無力可回天！

但一些在美華人不幸成為「反中」與「辱華」的對象，在街頭無辜被打，在地鐵站被推下軌道，在工作崗位上面對無情的霸凌。這是美國社會的不公不義，卻讓華人遭殃！目前每4位華人當中就有1位曾被欺凌過。

面對這樣的困境，有些華人社區捐棄成見、團結起來對抗暴力。但也有一些華人卑躬屈膝，只想抹除自己身上的華人印記。但無論是身體、形貌、舉止、言談，中國性卻是無所不在，很難依靠主觀意願徹底根除。於是，一種自卑、自虐、甚至自憐自棄的矛盾心緒也就纏繞不去了。

於是，我們看到一些華人及其後裔，自我沉淪，以反華、拒中、去中國化為職志，不斷貶抑自身的中國性。這是被殖民者的卑屈和悲戚，不必認真以對。只要中華民族真正站起來，中華文化重受世人的尊重與肯定，這樣的歷史塵埃和民族渣滓，自然而然煙消雲散！

但是，如果華人子弟不肯從小好好學中文，講漢語，背唐詩，寫書法，那可就麻煩大了；因為這正是中華文化最核心也最難學的一部分。「積沙成塔，人文化成」，如果自幼失去中華文化、文字與文學的薰陶，日後再想補回來，恐怕是難上加難。

這是中華文化的精髓所在，也是中國性的核心。許多華人父母深自愧疚沒有利用時機督促孩子學中文，寫漢字；長大之後已無以為繼。這是終身的遺憾，也是時代的大不幸。