郭台銘宣布獨立參選後，自稱務實台獨工作者的賴清德幾乎篤定當選，使得2024「和平與戰爭的選擇」變得更迫在眉睫。接下來的問題是，選後兩岸若不幸兵戎相見，誰最該承擔責任？

首先，中共要承擔最大責任。畢竟自1979年實施「和平統一」政策至2024年，不但沒能達成目標，反而要祭出非和平手段，若不需承擔最大責任，誰需要呢？更何況中共向來主張對台政策要「寄希望於台灣人民」，結果讓台灣選出有可能引爆兩岸戰爭者擔任總統，不就代表政策失敗，不需負責嗎？

其次，該承擔責任的是台灣公民。雖然賴清德已改稱沒有再宣布獨立的必要，然而賴昔日自稱務實台獨工作者，不管是任何職務都不改變，卻仍有40%選民「信賴」，其他60%又無法集中選票政黨輪替，能卸責嗎？

第三，需要承擔責任的當然是賴清德。儘管他為了勝選隻字不提台獨，但前倨後恭如何守護台灣？若勝選而不幸引爆戰爭，豈非因其立場關係，能不擔責嗎？

第四，郭台銘難辭其咎。4年前參加國民黨初選抱怨民調不公退出國民黨，4年後致歉表示當時「年輕氣盛」，並允諾未獲提名將支持國民黨提名人，不料事後參選動作不斷，最終背棄承諾獨立參選，美其名是民意大過黨意，實是分裂60%民意，讓可能引爆戰爭的務實台獨工作者躺著選，能辭其咎嗎？

第五，柯文哲也無法逃避必須承擔的責任。雖然目前他的民調幾度領先侯友宜，也深受年輕人歡迎，但他深知民眾黨實力不足以單獨執政，卻對在野整合立場反覆，一下子表示參選總統到底，一下子又說任何事都有可能，若因此失去整合時機導致務實台獨工作者勝選，能逃避責任嗎？

最後，侯友宜恐也難脫究責。國民黨在立法院是最大在野黨，且在全台14個縣市執政，15席縣市議會議長，367席議員，陸軍實力雄厚，但侯卻未在被徵召後聲勢大漲，反而民調經常落居第三，若不能急起直追讓民調衝第一，或整合成功而最終勝選，恐辜負60%民意，當然要負責。

不過，選民還是決定2024年後兩岸是和平或戰爭的最後仲裁者。若那40%「信賴」選民不改立場，60%的選民又不能集中選票在最能維持兩岸和平的候選人身上，台海爆發軍事衝突的機率將升高，當兩岸戰爭的灰犀牛衝向台灣時，倖免者又有幾？能不慎乎！

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）