標榜「雙城好、兩岸好」的台北市長蔣萬安29日啟程赴上海參加雙城論壇，30日在論壇致詞時更特別點出「兩岸關係如江河行舟，當然不應該『過盡千帆皆不是』，也不能一廂情願認為『輕舟已過萬重山』」，要務實、理性、誠懇的對話。對蔣萬安來說，親赴論壇確實有其積極意義。

第一，延續著郝龍斌、柯文哲擔任台北市長傳統，蔣傳承了這讓兩岸城市溝通互動、截長補短的功能性活動，而沒有受限於綠軍執政所建構不利兩岸關係互動的氛圍，確實展現了其務實推展市政的企圖；第二，雙城論壇作為兩岸唯一官方溝通管道，蔣率團參與，也與對岸溝通，當然能一定程度緩解兩岸緊張關係，也有利於重新建構或開闢兩岸溝通管道的可能。第三，作為蔣家第四代，對岸對蔣赴陸也採取如同馬英九般的禮遇，蔣揮灑的空間也更大，當然可藉互動場合為自己形塑重啟兩岸交流「領頭羊」的角色，甚至藉以熟稔兩岸關係，徐圖後進。

然而現今正值大選各黨拚搏的關鍵時刻，蔣萬安直接切入兩岸議題，勢必影響大選，特別是對國民黨與侯友宜可能產生助攻效果；畢竟兩岸關係是大選必考題，而國民黨與侯也得要藉兩岸議題來找回「國民黨有能力處理兩岸關係」的相對優勢與手感，特別是賴清德受限於「務實台獨工作者」的論述導致美國「疑賴論」，而疲於澄清「台獨屬性」的當下，只要侯能藉蔣的雙城論壇導入兩岸議題進行揮灑，除能產生議題設定效果外，也有機會強化「戰爭與和平選擇」的定位軸線，為藍軍創造利多。

可惜的是，蔣出訪上海與論壇致辭的這兩天，侯與國民黨並未對此多加著墨，反倒是柯文哲順勢接球進行操作，不僅在臉書上強調了其「五個互相」，也說到交流可累積善意，避免衝突戰爭，這樣的努力，也不該被汙名抹紅。

柯政治敏感度確實頗強，藉雙城論壇進行議題操作，一方面企圖襲奪國民黨與侯友宜在兩岸政策的話語權，另方面祝福蔣出訪成功，和蔣修補北流演唱會爭議時的緊張關係，降低蔣市府操作柯時期市政議題「圍柯救侯」的可能；再者，也可反打民進黨一碰兩岸議題動輒抹紅的膝射反應與慣性操作，凸顯綠軍對兩岸的束手無策，當然有可能得分。

柯都順勢接球，侯更得深刻體會蔣藉雙城論壇對其的助攻，畢竟侯的兩岸政策仍有深化空間。最簡單的，他可呼應論述，蔣說「雙城好、兩岸好」，侯可進一步說「兩岸好、民心安」；也可學蔣引經據典對比兩岸現狀並作期許；更可在原本兩岸政策的基礎上深化內容或執行步驟。倘都沒動作借力使力的話，不僅失去了可建構議題主場的良機外，更辜負了蔣「拋球」的用心良苦啊！

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）