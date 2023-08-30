侯友宜接受中天電視訪問時，網友提問若當選總統，是否修「台獨課綱」，這是2024總統大選參選人首次面對課綱議題，但侯友宜並未回應，這代表他對此議題的重要性並無足夠的認識，對一個民眾賦予高度期待，希望能改善兩岸關係，創造台海和平的總統參選人而言，不免令人失望。

台獨課綱動搖憲法根基

蔡英文2014年以民進黨主席身分指出，「堅持獨立自主的價值，已經變成台灣年輕世代的『天然成分』」，此後「天然獨」成為流行用語。「天然獨世代」發動了太陽花學運、積極聲援香港反送中運動，並促成2016、2020蔡英文兩次當選總統。天然獨世代在近10年台灣政治舞台上，扮演了舉足輕重的角色。

天然獨世代是怎樣煉成的？李登輝1996年當選首任民選總統後，大力推動本土化運動，中研院院士杜正勝推出以台灣史為中心的「同心圓史觀」。在此史觀下，中國文化與荷蘭、西班牙、美國和日本等都是台灣多元性中的一環。這個史觀稱中華民國在1945年「接收」台灣，以大篇幅論述「台灣地位未定論」，強調日本是台灣過去400年來唯一的合法統治者。這種論述有很多矛盾之處，最簡單的反駁就是，獨派認為日本的統治於法有據，那麼清朝當然擁有對台灣的統治權，否則如何把台灣割讓給日本？

民進黨兩度執政，從「歷史去中」順藤摸瓜到「文化去中」，經歷了「95暫綱」（95指民國95年）、「98課綱」到「108新課綱」，「去中化」工程是有計畫有步驟的大謀略，先讓台灣史從以中國為主體的「本國史」體系獨立出來，再以「中國史」取代「本國史」，「中國」成了一個「外國」，至此，大陸是「中國」、台灣則是「我國」。中學生的歷史教育從陳水扁的「台灣史」到「中國史」再到「世界史」，蔡英文則更進一步，變成了「台灣史」、「東亞史」、「世界史」，徹底讓中國史的獨特性消失。

另一方面，打著「台灣意識」的旗號，國文課本大量刪減文言文比例，從最初部編本時期的70%減到108課綱的45%到55%，新增選文中竟有日本人的漢文作品，及日據時代蔣渭水的〈送王君入監獄序〉，被認為是為了特定政治目的所做的選文，並不是以提高中學生的文學素養為出發點。

民進黨透過教育進行去中化工程，不僅從課綱大處著手改變台灣年輕世代的認知，更在細微之處點點滴滴影響學子們的語言習慣，進而改變其認同。如2007年教育部長杜正勝以行政命令函各教科書出版社，「建議」教科書中的「國父」得改為「先生」，「國字」得改為「中國字」，「國曆」得改為「陽曆」，「光復」得改為「戰後」，「貴州省」得改為「中國貴州省」等，類似的例子不勝枚舉。

以中華認同區隔民進黨

2016年蔡英文上任後第一次外交出訪，參觀巴拿馬運河時留言署名「台灣總統」，引起爭議。2019年蔡英文雙十談話提到：「中華民國已經在台灣屹立超過70年」，「中華民國台灣」應運而生。她不但概念置換，把中華民國改為中華民國台灣，還割棄中華民國大陸時期的歷史。民進黨想台獨卻不敢台獨，只好寄生於中華民國。

民主化後的台灣，強化在地認同與本土教育本無不可，但國家憲法與文化的根基不可動搖，以台灣寄生中華民國不但對我國際地位沒有任何幫助，更助長大陸對台灣的敵意，在文化與歷史上獨尊原住民與日治時代，否定清朝與民國時代，反而使台灣歷史淺薄、文化失根，既不能成為日本的一環，反而成為福建的一部分、中國的邊陲，失去與北京平起平坐逐鹿中原的地位與視野。

2024總統大選是戰爭與和平的抉擇，戰爭的可能性與賴清德的台獨主張息息相關；年輕世代的國族認同，影響了他們選票的流向、左右了大選的結局。而追究年輕世代的認同變化，教育正是關鍵的力量。以守護中華民國、維持兩岸和平為參選出發點的侯友宜，怎能不面對台獨課綱這個嚴肅議題？