各國抗議甚至抵制日本強排福島核汙水入海的行動持續擴大，除了中國大陸已宣布全面禁止日本水產進口，外界發現，一路力挺日本的美國，其實早已「超前部署」。今年1月至6月，美國減少日本農林水產金額高達83億日圓，不但居各國之冠，且減少金額最高的食品主產地都靠近福島，可見美國溜得比誰都快。

美國國務卿布林肯日前表示，日本核汙水入海是安全的，而且符合國際標準，美方對此感到滿意。不過，根據日本農林水產省統計資料顯示，2023年上半年美國減少了7.9%的日本農林水產進口量。此外，馬來西亞、泰國等多個亞洲國家自日本進口的水產品也減少了。

事實上，福島核汙水是否真如日本政府所宣傳的那麼安全，也令外界存疑。例如，儘管聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西表示，日本福島第一核電廠所排放「核處理水」的氚濃度不會對民眾構成危險，因而日本一直以IAEA的報告作為背書。但IAEA也明確表示，該機構的綜合評估報告「並不等於對日本政府核廢水排海計畫的認可」，葛羅西強調，IAEA不為任何一方背書。

甚至連日本TBS新聞都在8月26日報導，福島第一核電廠核汙水儲存罐中，仍有近70%的核汙水含有除氚以外的其他放射性核素；其中，9個儲存罐內的鍶含量超標1.4萬倍，但東電從未對此提出解釋或致歉。難怪不少民眾在日本超市發現，來自福島核汙事件相關城市的海鮮，即使大打折扣還是乏人問津，顯示日本人自己也不埋單。

全世界大概只有民進黨政府對日本的核汙水產品喜迎而上。有這種昏庸媚日、不顧國民健康的政府，真是台灣人的悲哀！