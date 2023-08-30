近來國事蜩螗，各方民調各展機巧，更加讓人不知所措。在眾聲喧嘩的台灣，民意調查題目要通過各方的壓力測試並非易事；但是，避免語句引導、語意暗示、語意扭曲、排列效應與答案設定，還是應該勉力遵守；尤其，在標榜民調客觀中立的同時，實應盡可能要做到同理心與換位思考，才能「名實相符」，避免遺憾。

最近有民調指稱，目前各黨總統參選人的支持度，賴清德為43.4%、柯文哲26.6%、侯友宜13.6%。然而，若查閱該民調的題目設計，會發現在詢問民眾的支持對象前有3道題目，先行提及賴清德訪美、拜登對台提供軍事援助，及日本前首相麻生太郎訪台，明顯有利於建構賴清德的主場優勢。

學者Rubenstein、倪炎元早年曾經提醒，在民調設計時應該特別留意避免題目有誘導性，設計者應該特別留要注意問卷的問題是怎麼排列的？裡頭有沒有引導問題？是否有任何字眼，可能帶有偏見或影響受訪者？相關字眼、數據與觀念，有沒有受到最近新聞議題的影響？

綜上所述，學者倪炎元等人進一步提醒，避免民調受到題目影響，要注意問卷出現以下五大效應，包括第一，語句引導效應，在問卷問題設計中置入引導性與句與傾向性語句，或者是在問卷設計上壓縮受訪者答題空間，不管是嵌在語句的技巧或句子結構，都可能影響受訪者態度。第二，語意暗示效應，問卷的陳述當中使用特定的概念、專有名詞、術語和不經意塑造某些效果，以達到暗示作用。

第三，語法陳述的扭曲效應，在問卷題目設計上避免使用複合句、問題簡單明瞭不要超過20個字，避免語意模糊扭曲，讓受訪者難以瞭解題意。第四，題目排列效應，問卷題目排列的順序調整，或是將影響、暗示性高的題目放在鄰近位置，都可能產生暗示作用，從而改變受訪者態度。第五，答案設定效應，問卷必須是可理解的詞語，不能刻意引導或暗示。

以這五個效應來檢視近日引起討論的民調，是否有透過民調的前三題提問，來引導有利於賴清德的主場優勢？這點確實值得討論。尤其，民調必須能夠經過壓力測試，有時跑出來的數字是一回事，但未必有辦法用常識來理解；就像以該民調數據來看，侯友宜在新北市有可能拿不到30萬票，這似乎有點脫離常軌了。

我們必須提醒，民調設計不是單為勝利者服務。對於第二名、第三名等其他候選人也應力求縮短誤差。至於，民調的公信力好壞，則應建立在所有受測者的「生死兩無憾」。這是最起碼的標準，也是民調施測單位不可逾越的紅線所在！

（作者為銘傳大學廣播電視學系副教授兼系主任）