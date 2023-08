此次有幸能夠跟隨馬前總統一同前往愛爾蘭參加國際蘭馨交流協會世界總會愛爾蘭年會,並在途中順道參訪英國倫敦與愛爾蘭都柏林地方上的歷史與文化著名景點,實在是一次難能可貴的體驗。

在我的印象中,英國是一個很古老的國家,擁有悠久的歷史與文化發展。在實際走訪西敏寺後,除了對於其優美雅觀的建築外觀印象深刻,更對其內部的陳設感到驚艷。西敏寺為英國歷代國王和皇后的埋葬處,並放置了許多政治家、科學家、文學家等偉人的紀念碑,例如:邱吉爾、牛頓、法拉第、莎士比亞、狄更斯等。奇妙的是,西敏寺作為亡者安眠之處,同時也是新王的加冕之地。而西敏寺內的偉人紀念碑大多都設置在群眾參訪時會走過的地面上,任人踩踏。這些相較於對亡者敬而遠之的華人文化而言可說是相當不同。

此外,英國作為西方民主制度的起源地,與滿清末年的革命運動也有淵源。國父孫中山先生曾在倫敦蒙難,在其恩師康德黎醫師四處奔走之下終於迫使大清公使館釋放國父。在此之後,國父精心考察歐洲社會與政治現況,並發想出由民族、民權、民生所構成的三民主義,對我國建國初期的國政規劃產生關鍵影響。我們此次所走訪的大英博物館,便曾是當年國父每日進行研讀的地點。爾後我們也到訪國父當年在倫敦旅居時的居住地點,此處設有一面英文標示的國父紀念像,上頭寫著:“Father of the Chinese Republic. Lived in a house on this site while a political exile from his country.”紀念著國父於海外流亡期間所留下的足跡。在倫敦的綿綿細雨中,我們於馬前總統的帶領下對國父遺像行了三鞠躬禮,尋覓國父倫敦足跡之旅也就此畫下句點。

抵達都柏林後,我感受到與倫敦最大的不同之處在於其餐食。愛爾蘭的用餐份量遠比在英國時要多上許多,並且有許多豐富的牛肉料理。經過駐館大使與同仁們介紹後,才得知其淵源來自於愛爾蘭以務農、畜牧為主的歷史與產業結構,進而形塑出愛爾蘭人豪邁的用餐模式。

在愛爾蘭的參訪過程中,也讓人感受到當地歷史的悠久。建於1592年的都柏林三一學院,為愛爾蘭歷史最悠久的大學。其圖書館更是被公認為世界最美麗的圖書館之一,同時也是愛爾蘭最古老的圖書館,收藏著許多古老的書籍,其中著名者包括凱爾斯經、杜若經等愛爾蘭經典作品,使人在圖書館內可以清楚地感受到歷史的味道。說道歷史的味道,創始於1759年的Guinness黑啤酒帶給了我們最直接的感受。其釀酒廠博物館除了提供遊客試飲體驗,更介紹了有關於Guinness啤酒的製程、運輸、廣告等各種歷史發展。這些詳盡的品牌與產品介紹,讓人在最後的試飲環節得以喝出與餐館或家中飲酒不同的風味。

此次最大的收穫,便是首次親自認識了英國與愛爾蘭兩國的歷史和文化,除了讓我留下了深刻的回憶,同時也感到意猶未盡。不論是倫敦的繁忙街道、都柏林的愜意市景,或是兩處皆有的豐富歷史底蘊,都能夠讓我在來訪過後細細回味。(雍伯康 / 大九學堂二期學員)

