2024總統大選活動正進行的如火如荼，隨著投票日的步步逼進，各政黨參選人各顯神通，下一屆總統寶座到底會花落誰家，本還有待觀察，尚在未定之數。就在大家都在熱議角逐大選的三位當中，究竟誰是賽馬誰是黑馬時，郭台銘在8月28日突然強勢宣布，要以自行連署、獨立參選人的身分，投入到這次2024總統大選。

對於郭台銘這個神操作，說突然其實也沒那麼突然，因為此前就已經有聲音傳出，郭台銘在這次大選中不會缺席，畢竟他也已經熱身那久了，虛張聲勢一陣子，終於還是攤牌了，對於他正式宣布參選，台灣民眾紛紛表示非常失望，看來「下架民進黨」的希望又要落空了。

目前除了郭台銘外，其他三位已在檯面上的總統參選人，分別是民進黨籍的賴清德，國民黨籍的侯友宜以及民眾黨籍的柯文哲。因為現在民進黨政府倒行逆施的做法一直都不能讓民眾感到滿意，所以在總統大選中掀起了「下架民進黨」的浪潮。但是，儘管如此，支持賴清德的人數還是遠超侯友宜和柯文哲，賴清德在訪美返台之後，支持率更是一路飆升，已經快要到50%了；而侯友宜的支持率才剛剛超過柯文哲沒多少。為了能夠實現政黨輪替，讓台灣「藍天再現」，此前大家都在猜想各種參選人的搭配方式，例如侯友宜與柯文哲的藍白合，或者讓郭台銘與侯友宜聯手，通過整合票數的方法，阻止賴清德接班上台，非綠聯盟、在野大團結，至少還有打到五五波，一拚的機會。

可是，總統大選的競技場，歸根結底還是政治利益較量的舞台，各方都不想放棄這樣一個競爭大位寶座的機會。所以也如大家所見，至今各方勢力誰都不願意向誰妥協、奢言團結，在郭台銘加入之前，一直是三足鼎立的局面，現在郭台銘正式加入參選的競爭中，更是讓「下架民進黨」的目標變得越來越難以實現，賴清德差不多可以自行宣布當選了。

其實，之前郭台銘是想獲得國民黨內提名的，但最終自認為不明不白敗給了侯友宜，一氣之下，郭台銘又再次「年輕氣盛、一時衝動」退出了國民黨。而且，此前國民黨籍彰化縣議長謝典林也退出了國民黨，並表示會幫郭台銘連署進行獨立參選。所以，郭台銘在正式宣布參選之後，很可能會從國民黨那裡分出一部分選票。但是這樣的話，選票也只是在民進黨外部發生變化，對賴清德來說根本沒有影響，甚至更有利；反倒是侯友宜的支持率可能會出現些許下滑的趨勢。對此，也有聲音指稱，郭台銘宣布以獨立參選人身分加入競選，其實是幫了賴清德一個大忙，在助長賴清德的囂張氣焰，相當於是把賴清德保送到下一屆總統大位的寶座上。

根據分析，郭台銘此次參選的支持率可能就在10%左右，郭台銘或許也早就料到自己的支持率並不會太好看，但是有錢就是任性，選舉花費對他來說不就跟玩似的，只是玩完的是兩岸和平發展的契機以及台灣人民的利益。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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