看來，我國駐日代表謝長廷似乎以為自己是日本的駐台代表，否則怎麼老是立場錯置，不斷替日本維護開脫，反而忘記代表台灣利益的外交官應負起什麼職責。更嚴重的是，對於日本將核汙水排入大海，一味替日本擦脂抹粉的，哪裡只是謝長廷，放眼整個民進黨政府，有誰真的關心老百姓的健康？

轉移焦點 胡扯台灣香港化

日本福島第一核電廠從24日起，開始把經過ALPS系統處理過的稀釋核汙水排向太平洋。總共130多萬噸的核汙水要排放多久呢？不是1天，也不是1年，而是長達30年。30年！這意味著一代又一代人類的健康，以及整個海洋生態，都會承受難以預估的代價。日方聲稱ALPS系統可以過濾除了氚以外的放射物質，且排出的氚濃度遠低於規定的標準值，但核汙水一旦排入海洋，就無法收回，ALPS系統是否能有效攔截鈷60、鍶90、碳14、銫137、碘129等放射物質，外人無從查驗，更無法確保這套系統永遠不會故障，一旦放射性物質流入海洋，於海洋土壤、礁石與生物體內日積月累，勢必連帶危害全球，台灣又豈能倖免？

最直接受害的中國大陸強烈反彈，宣布全面禁止日本的水產品進口，原訂要訪問中國的公明黨黨魁山口那津男也被通知不必去了，民間更是掀起反日潮。南韓的尹錫悅政府曲意配合美國主導的日韓和解，不敢反對核汙水排海，前總統文在寅憤而怒批不負責任，在野黨還剃光頭抗議。可是，還有一個國家比尹錫悅更卑躬屈膝，那就是中華民國的蔡政府。民進黨不是一直把反核當神主牌？現在遇到日本排放核汙水，政府卻絕口不提抗議制裁，謝長廷更不愧其「助日代表」的外號，發文稱微量的放射性元素對身體有益。這話引發群情激憤，連民進黨立委林靜儀都覺得此言真的太過了。但謝長廷再度提油救火，又發文說他討論的是北投、玉川溫泉中的鐳，更表示只有中國夥同港、澳在抵制，「有很多統派的人本來就希望把台灣香港化，要求台海要跟著中國抵制抗議。」

我國的駐日代表先是扯到北投溫泉微量的鐳，做出連專家都沒聽過的微量放射性物質有益健康的驚世論述，再把反對核汙水排海上綱上線到「台灣香港化」的國家認同問題，這真是太偉大了！原來，日本排放核汙水這件事，不是和地球生態與人民健康有關，而是涉及台灣人是不是被統派煽惑而和中國大陸結夥做一家了。中國大陸反對日本核汙水排海，如果台灣也反對，國家主權就會岌岌不保，台灣就會變成另一個香港，就要因此滅台亡國了？如此清奇的視野、獨創的洞見、奇詭的邏輯，真是讓小老百姓嘆為觀止。民進黨治國不行，遇到問題就拿出芒果乾來叫賣，是真以為民眾都腦殘了嗎？

立場錯置 謝長廷先喝汙水

其實，將核汙水排入大海並不是別無選擇下的唯一手段，在東電評估的5種方案裡，最不會對環境造成影響的是讓核汙水蒸汽化，但它的處理價格是排海的10倍。所以，日方最後選擇的不是最佳方案，而是以鄰為壑的最便宜方案。退一步講，如果經處理後的核汙水已經對環境與生物不具危害性，那麼日本為什麼不在自己境內消化掉？這種冷血自私的算計，謝長廷和民進黨政府卻還要為其背書，到底有沒有把人民的健康及下一代的福祉放在心裡？

民進黨政府一直辯稱，國際原子能總署（IAEA）認可日本核汙水排海，其實IAEA署長葛羅西明確表示，核汙水排海是日本政府的決定，IAEA對此作法既不推薦，也不背書。現在日本已開始排放核汙水，卻只讓南韓每兩周可以去現場抽驗一次，其他相關國家無從查驗其排放情況及對魚群的影響，卻要承受長達數十年的風險。當人民健康蒙受陰影，漁民生計受到衝擊時，我們的駐日代表急著幫日本護航，民進黨政府滿懷著對日本一廂情願的依戀與諂媚，把人民健康當祭品，和開放美國萊豬、福島核食品時一模一樣。民進黨政府如果真心相信核汙水沒問題，為以釋群疑，要不要從福島產地直送核汙水，請謝長廷邀府院黨高層一起乾一杯？