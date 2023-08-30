鴻海創辦人郭台銘宣布以獨立候選人展開總統大選，消息一出引起台灣各界廣泛熱議，甚至對岸微博熱搜亦榜上有名，顯示其參選行動影響廣及台海局勢的走向，尤其部分輿論始終認為2024藉由政黨輪替，方能有效緩和硝煙瀰漫的兩岸關係，綜觀當今情況恐怕仍是未定之數。

本屆總統大選受理申請為「被連署人」為9月17日截止，郭台銘選擇在接近屆期的時刻宣布參選意圖清晰，無非是日前持續等待非綠陣營的整合，然而前者歷經數月誠然只聞樓梯響，同時藍營候選人侯友宜的民調持續走低，民眾黨候選人柯文哲亦不願向國民黨妥協，導致各方反對勢力私下醞釀動作不斷，最終藍白合破局導致四腳督形成，重挫在野力量的聲勢和選情。

在野力量整合漸形破局，尷尬被動者即為在野第一大黨中國國民黨。近月來黨內挺郭反郭勢力較勁暗潮洶湧，宣布徵召新北市長侯友宜出線後亦未見團結，如同7月全代會前醞釀聲浪不斷的「換侯」傳聞，甚至郭台銘訪美前後加劇產生的黨內出走潮，顯見國民黨中央推派的候選人始終難以服眾；至於宣佈獨立參選後藍營蒼白無力的聲明，則無異坐實外界傳言黨中央始終缺乏強而有力的領導威信，面對陸續公開為非黨籍候選人助選的違紀行為亦無力有效處置，無形之中擴大了泛藍的內部矛盾，同時外界更開始盛傳黨內高層實際聚焦重點僅為立委選情，種種不利情勢亦反映於近來各大民調逐步跌落兩成的藍營支持度，持續衝擊黨籍總統候選人侯友宜的艱困選情。

藍營內部的矛盾錯綜複雜，身段相對彈性的白色陣營眼見國民黨支持度持續下探低點，自然無意靠攏前者來尋求在野力量的合作，尤其外界指稱為「一人政黨」的民眾黨政治根基尚未紮穩，黨主席柯文哲的參選顯見在於壯大政黨聲勢與拉抬立委選情；「藍白合」倘若無法強化民眾黨在台灣政治版圖的擴張，想必前者對於聯手國民黨合作無疑意興闌珊，尤其日前媒體民調顯示「四腳督」情況下柯文哲甚至超越侯友宜，郭台銘宣布參選後更顯藍營勢力持續分裂，民眾黨對此自是謹慎靜觀其變，避免攪和與陷入藍營的政治泥淖。

整體而言郭台銘宣布參選後「在野咖啡宴」終究破局，「以戰促合」的行動究竟會換來出奇制勝，抑或是弄巧成拙，答案顯而易見早已呼之欲出。

（作者為復旦大學新聞學院博士）

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