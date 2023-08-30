近日台南文化界炸開了鍋，台南市政府辦理孔廟文化基金會執行長之遴選，眾多台南在地優秀文資人才共同參與角逐，最終黃偉哲竟直接勾選與台南毫無淵源的石牧民擔任執行長，只因石牧民參與過太陽花學運，當時在德州擔任海外太陽花學運領導人，這種無厘頭的聘任，令台南文史界嚴重不滿，大家紛紛質疑，這不是酬庸，何種是酬庸！

近年來蔡政府盛行政治酬庸，綠營充分利用公家單位的錢、權、標案，進行政治分贓，搞得台灣官場道德風氣敗壞，各單位錄用人員不問專業、只問與上層之關係與政治立場，例如前太陽花學運領袖林飛帆沒有任何工作經驗，只因帶領太陽花學運護航民進黨有功，就可以出任民進黨副祕書長，月薪高達9萬元，近日下台後又被蔡政府派任將接任外交部捐助「財團法人台灣民主基金會」副執行長，月薪竟可達11萬，對比今日台灣年輕人之低薪，嚴重的相對剝奪感出現了，但林飛帆已經變成了人生勝利組，更加凸顯民進黨的分贓政治，吃相萬分難看。

今日黃偉哲任用德州太陽花學運領導石牧民也有異曲同工之處，檢視石牧民發表多篇文章，都是讚嘆民進黨，強烈重砲轟擊在野黨之護航文章，民進黨已形成自己一套成熟的網軍體系，利用評論性的文章去影響輿論風向、誤導民眾。試想民進黨的論述，就掌握在黨中央指揮的網軍手中，台灣發言的多元性消失了，變成只能捍衛「英皇」與「賴神」，黨內更是喪失自身反省能力。而且這些網軍寫手除了發動批判帶風向，對付泛藍陣營之外，也參與民進黨派系之亂，今日黃偉哲重用石牧民也不禁令人懷疑，黃偉哲是否也是想建構出自己的網軍，擴大自身在黨內之影響力進而參加政爭，想到這邊著實令人膽寒。

《論語》為政篇當中曾提到，魯哀公問孔子「何為則民服？」孔子曰「舉直錯諸枉，則民服；舉枉錯諸直，則民不服」。千年前的孔子就告訴我們要任用正直之人，罷黜邪惡小人，百姓就會誠服。今日蔡政府人事的安插荒謬不已，完全沒有考慮到是否適才適任的問題，但裝睡的人叫不醒，蔡政府卻持續透過政治分贓，鞏固自身政權，人民終將再次怒吼，向蔡政府嚴正說不。（作者為民眾黨中央委員）

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