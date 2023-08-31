這次台北上海雙城論壇主題為「新趨勢新發展」，為兩岸城市交流和民間交流開展了新氣象。蔣萬安一方面，感謝和肯定之前的台北市長們的堅持和努力維繫，另一方面，除了自己親自前往上海出席雙城論壇，也帶了按照規定額員數量的團員赴滬交流。甚至可以說，若沒有限額的話，參加人數肯定大爆炸，吹起「上海熱」的浪潮，使得赴滬交流成為一種新趨勢新風向。

特別有意思的是，蔣萬安在上海表示，台北和上海很像，對上海「我很有feel」，這是一種體會後的真實感覺。確實，台北和上海有種「選擇性親近」，學界有「上海熱」的討論，便是呼應蔣的具體感受。筆者在上海攻讀博士多年，也是抱有同感，「我很有feel」，身邊在滬求學就業創業的朋友，基本上看法也是如此。上海的生活風格，生活品味，城市節奏，人文風情等等面向，都與台北有著「選擇性親近」的呈現。

上海的文化特質，有三大文化支柱，也就是紅色文化、海派文化和江南文化。紅色文化為城市精神的底色；海派文化為中西交匯的舞台；江南文化通聯長三角，點亮新時尚。上海社科院研究員周武認為，海派文化脫胎於江南文化，但又有別於江南文化；紅色文化是海派文化的靈魂，決定著海派文化的歷史走向。

在上海到處可見「海派」標語，海派美食，海派非遺，海派人物，海派建築等等，所謂「海派」，不是台灣理解的做人海派，而是指涉「海納百川，兼容並蓄」的概念。這是上海文化特色，同時也是上海精神。上海精神更是處處積澱著「海納百川、追求卓越、開明睿智、大氣謙和」的城市精神，處處彰顯著「開放、創新、包容」 的城市品格。

而這些文化特質和城市精神，在某個層面和台北有著「選擇性親近」，在蔣萬安強調「很有feel」之後，或許能夠帶動新一波滬台城市交流，新一波的「上海熱」，新一波溝通管道，新時代新氣象新出發，特別是在當今兩岸關係嚴峻之際，「雙城好，兩岸好」，台灣才會好。

世界這麼大，要不要先來上海瞧瞧？經過蔣萬安這麼一說，「我很有feel」，不僅是講述上海故事，更是發揚兩岸故事，讓台北上海兩座城市攜手合作，創立新氣象新感受，共譜兩岸交流新篇章，在兩岸關係嚴峻背景下，很符合這次雙城論壇主題「新趨勢新發展」，吹起一股「上海熱」，讓雙城論壇持續成為兩岸城市交流和民間交流的典範。（蔡孟軒／復旦大學博士候選人）

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