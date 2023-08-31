參與中俄第三次海上聯合巡航的俄方編隊1155型大型反潛艦（無畏級驅逐艦）/548與564、20380型守護級護衛艦/339，8月24日結束山東青島4天訪問後，日本防衛省統合幕僚監部28日罕見發布俄方艦隊3艘作戰艦25至26日由黃海經對馬海峽往日本海，28日俄媒稱艦隊已返回太平洋艦隊母港海參崴港。但令人好奇的是，俄方艦隊後，日方發現有中國海軍3艘（舷號104、550、903）艦船由黃海進入日本海，引發日本高度關注。

另日本28日再公布中國BZK-005無人機由台北淡水河口北部、經台灣東北方、我釣魚台以西南下、經台灣與日本與那國嶼續往南航、往日本西表島以南、至台灣台東以東防空識別區外盤旋後續往南行，往蘭嶼以東空域往西；我國防部29日也公布前者、前段動態部分航線。BZK-005無人機續往西南方抵巴士海峽、轉台灣西南空域，從台灣海峽中線南段進入大陸，進行繞台與偵察任務。殲-10戰機2架，在台灣西南轉西南，從台灣防空識別區西南邊緣離開。

8月29日下午14時許我國防部公布，從9時起，共軍殲-10、殲-16、空警-500、運-9及無人機等各型機計24架次出海活動，BZK-005無人機1架、殲-10戰機6架、殲-16戰機4架、運-9通信對抗機1架等分在台灣海峽北、中、南段等四線及台灣西南空域活動；另共艦5艘配合執行聯合戰備警巡。30日我國防部稱，前述共機至6時止，總數增至32架次。

首先，中俄第三次海上聯合巡航已結束。另查詢日方發現中國海軍3艘（舷號104、550、903）艦船看似跟著俄羅斯艦隊由黃海進入日本海，前者為隸屬中國北部戰區海軍駐山東青島第1驅逐艦支隊所屬的055型驅逐艦無錫號/104、054A型護衛艦濰坊號/550，以及第1作戰支援艦支隊之903A型綜合補給艦可可西里湖號/903。

無錫號/104驅逐艦曾於2022年12月偕同遼寧號航母編隊由黃海經宮古海峽進入西太平洋遠訓。另054A型護衛艦濰坊號/550近十年常遠赴日本海遠訓，2019年8月與903A型綜合補給艦可可西里湖號/903遠赴亞丁灣執行反海盜護航任務。

其次，8月29日南韓媒體稱南韓海軍神盾驅逐艦「栗谷李珥號」、美軍勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」、日本海自神盾驅逐艦「羽黑號」29日在濟州南部公海海域，實施聯合反飛彈防禦演習，全力應對日漸升級的北韓核威脅。

回顧，上個月美日韓海軍也曾進行上述聯合海上反飛彈防禦演習；期間也正逢中方北部戰區在日本海中部海域與俄羅斯太平洋艦隊進行「北部‧聯合2023」演習，主要以「維護海上戰略通道安全」。據信，中國北部戰區海軍104遠海編隊進入日本海，除進行例行性遠海訓練任務外，也展現維護地區和平穩定、應對各種安全挑戰的能力。

由於，此次中方遠海編隊領軍有055型萬噸級驅逐艦，其具有112具艦載通用垂直發射系統可發射遠距鷹擊-18、鷹擊-21反艦飛彈、紅旗-9B中遠程防空飛彈、魚8火箭助飛魚雷、長劍家族艦對陸巡弋飛彈等，媲美美日先進之神盾級戰艦。此刻，遠赴日本海，則有對美日韓海軍聯合艦隊在濟州島南部公海宣示與兵力展現，你來我家門口，我到你們家門口。

最後，近日台日緊盯共軍海空兵力，在台灣當面四線、台灣西南、台灣東部、巴士海峽、台灣西南、以及日本與那國嶼、宮古島等海空域進行空中聯合突擊、聯合火力打擊、海空協同、聯合空中對海打擊、空中指管與目標監視及打擊、海空搜潛反潛等科目演練。

隨著，8月30日至31日「蘇拉」颱風由巴士海峽進入台灣西南往大陸沿海，共軍空中兵力在台灣西南可望暫時休兵，海上艦船也將遠離颱風路徑與台灣東南及西南海域。共軍將俟颱風離境後，再回到台灣周邊海空域持續將進行「聯合戰備警巡」。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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