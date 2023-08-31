談到兩岸的統一，最終方式大概只有武統及和平統一兩種。所謂武統就是中國大陸以軍事力量，征服台灣，中華民國的國號及國旗不見了。台灣成為中華人民共和國的台灣省，就如同其他江蘇省、山東省、福建省等省區身分一樣，法令規章，一切的一切都與其他各省相同。

另一種方式是和平統一，透過談判協商，兩岸成為一個國家，國號中華人民共和國，五星旗為國旗。台灣名稱是中華人民共和國台灣特別行政區。這個台灣特別行政區各項典章制度悉依台灣原有的而行，基本上沒有什麼大的變動，這就是大家熟知的「一國兩制」。

武力統一決定權在中國大陸，以大陸現在的軍事力量，武統台灣輕而易舉，台灣與中國大陸現在軍事力量，是雞蛋與石頭。無論是雞蛋碰石頭或石頭砸雞蛋，最後都是台灣這顆雞蛋完蛋。目前台灣猛抱美國大腿，想與中國對幹，坦白說門都沒有。即使兩岸軍事衝突時，美國真的大力、全力助台，台灣將成為烏克蘭第二，死傷無數，孤兒、寡婦滿街跑，難民營處處在。

武統與和平統一，結果的不同，此處不打算多寫。本文想告訴大家的是，如果和平統一，台灣將省下「每年」約新台幣6000億元的軍事預算，注意是每年，不是整個累計數。這6000億元新台幣我們將可做多少的事？現在政府為選舉。「大撒幣」撒個幾百億，就不得了了！例如為了向大專院校學生買票，最近行政院院會快速通過教育平權「一加三」方案，對大專及高中職學生減免學雜費，2024年二月實施，總經費也不過220億元，但兩岸如和平統一，我們每年可節省軍事預算約6000億元，「一加三」方案的區區220億元，算得了什麼？可是現在卻累得滿頭大汗。

台灣水資源極為缺乏，是世界第18位缺水的國家。但是為了選舉，自來水費近29年未漲，以致自來水公司年年虧損。台灣自來水管線長達5.5萬公里，逾齡管線近三分之一由於自來水管過分老舊，經常嚴重漏水。每年漏水量約2.3座石門水庫蓄水量，相當全台灣66天用水量。更新老舊水管，刻不容緩，錢從哪裡來？兩岸和平統一，每年少了6000億元軍事預算，拿一點來更新水管，輕而易舉，輕而易舉呀！在有充足預算時，多年難解的大事，都變成小事了！

但政府不思此途，非但不尋和平統一之途，反而一直提高軍事預算，想抱美國大腿與對岸對幹。今年6月29日國防部公告決議，台美雙方簽署採購「陸上機動佈雷系統」金額新台幣45億4054萬元，2029年底全數交運。這項俗稱「火山陸上機動佈雷系統」對人口密集的台灣人民是非常危險的武器。為抱美國大腿，政府在預算窘迫狀況下，卻大方的批准此項軍事採購，夫復何言？

俗語說，有錢好辦事。兩岸和平統一，每年省下軍事預算約6000億元，可以做太多太多的事。但政府不思此途，這樣的政府，是處處在為人民打算嗎？

如果中共武統台灣，台灣是中國的一省，一切按照各省應有的規定辦理。台灣省的稅收，一如江蘇、浙江等其他省分一樣，依法要有一定比例上繳中央。台灣人民所納之稅，並不能都用在台灣人民身上。此項差異，親愛的台灣同胞，絕不要輕易忽略呀！

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊，為期3~4月。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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